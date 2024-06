O Steam Deck tem grandes descontos e a Valve está antecipando as vendas de verão

Vendas a vapor Eles chegarão na quinta-feira, 27 de junho, mas a Valve decidiu antecipá-los de alguma forma Desconto no Steam Deck . Em particular, a versão de 64GB é oferecida ao preço de 313,65 euros (em vez de 369 euros), enquanto a versão de 512GB custa 398,65 euros (em vez de 469 euros). Portanto, foi aplicado um desconto de 15% em ambos os modelos. A oferta é válida até às 19h (horário italiano) do dia 11 de julho. Ou até durarem os estoques.

Enquanto durarem os estoques

A oferta mais atraente O modelo LCD equipado com SSD NVMe de 512 GB, que apresenta uma tela LCD de 1280 x 800 com vidro gravado anti-reflexo de 7 polegadas, taxa de atualização de até 60 Hz, Wi-Fi 5 e uma bateria de 40 watts-hora que garante 2- 8 horas de jogo (dependendo do jogo escolhido), fonte de alimentação de 45W com cabo de 1,5m, case e pacote de perfil Steam.

Steam Deck com o sistema funcionando

O modelo com SSD de 64 GB não possui vidro antirreflexo, mas possui características semelhantes ao outro. Obviamente, o espaço menor também pode ser sentido Alguns jogos são tão grandes que você não conseguirá encaixá-los no espaço de 64 GB. Você sempre pode comprar um cartão Micro SD para expandir o espaço disponível.

Para saber todos os demais detalhes sobre as ofertas, indicamos você Na página de vendas do Steam Deck, sem esquecer, claro, que também existem outros modelos à escolha: um ecrã LCD de 256 GB a 419 euros, um ecrã OLED de 512 GB a 569 euros e um ecrã OLED de 1 TB a 679 euros. Infelizmente, estes modelos não beneficiam de qualquer desconto. Na verdade, a Valve fez uma oferta Somente aqueles que saíram de produçãoconforme declarado claramente na página do Steam Deck: “Os modelos Steam Deck LCD de 64 GB e 512 GB serão descontinuados e estarão disponíveis enquanto durarem os estoques.”