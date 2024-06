A BlackMagic Camera está chegando aos telefones Pixel e Samsung Galaxy. Ignore outros dispositivos Android

A câmera Blackmagic chegou ao iPhone em setembro passado e foi apreciada por todos: não existe aplicativo de gravação de vídeo tão completo quanto o proposto pela empresa e que hoje, na área de vídeo, se tornou. Representa a escolha de referência no mercado profissional.

A Blackmagic prometeu que também chegará ao Android e ao aplicativo Também disponível hoje em alguns dispositivos Androidcom os mesmos recursos de filmagem do iPhone e com total compatibilidade com softwares Blackmagic, como o Resolve, onde graças à nuvem você pode sincronizar clipes sem precisar transferi-los via cabo.

No entanto, o aplicativo não estará disponível para todos os dispositivos Android: só pode ser usado em telefones com Android 13 ou posterior, mas acima de tudo Limitado aos modelos Samsung Galaxy S23 e S24 e série Google Pixel 7/8.

No momento, a BlackMagic não quis esclarecer se chegará também a outros aparelhos e quais os motivos dessa escolha, mas acreditamos que avaliaram a difusão dos telefones, principalmente no mercado americano, e fizeram a escolha.

Por mais que seja chato não ter um aplicativo de vídeo tão completo em seu telefone, talvez top de linha, você deve levar isso em consideração no caso da Blackmagic Camera O hardware telefônico desempenha um papel importante: Não só são necessários perfis específicos para os sensores, mas acima de tudo a largura da tela também deve ser calculada, pois o aplicativo permite assistir a um filme com a tabela de pesquisa aplicada e O resultado visual deve ser totalmente consistente com o que será obtido a seguir na pós-produção.

Obviamente, este trabalho pode ser feito em todos os smartphones, mas a fragmentação no ambiente Android não ajuda, e analisar e calibrar todos os topo de gama do mercado teria sido demasiado complicado para a BlackMagic. O aplicativo provavelmente funcionará de qualquer maneira, mas os resultados visuais podem ser inconsistentes e pode haver problemas de instabilidade.