Evo, o desempenho de seus carros: todas as informações úteis sobre a marca

A marca Evo produz carros muito econômicos e também muito populares em termos de qualidade. Vamos descobrir algo mais.

Muitas novas marcas surgiram no cenário global a partir dos anos 2000 e que, ao apostarem na boa qualidade e nos preços baixos, conseguiram chegar ao coração dos clientes. É o caso da marca italiana Evoque faz parte do grupo Grupo Automotivo DRFundada em 2006 em Molise por um empresário Massimo di Récioque também opera outra longa linha de marcas, como Equipe esportivao Ich-X E a tigreeste último só foi adquirido nos últimos meses.

Hoje vamos nos concentrar em Evo, Tentando entender como esses carros andam, após testes É implementado por um grupo de especialistas. Certamente, o SUV de que vamos falar tem recebido um excelente feedback no âmbito comercial, graças ao excelente preço para sua classe, que costuma exigir gastos muito maiores. Vamos descobrir detalhadamente suas vantagens.

Evo, vamos descobrir o desempenho desses carros

No site”Automaxonline.it“, o teste realizado é descrito Evo 5, o carro está equipado com motor turbo de 127 cavalos e caixa manual de 6 velocidades. Dirigir de acordo com quem já viveu Este SUV era brilhante e ágilum claro avanço em relação às suas irmãs menores, 3 e 4, ou mesmo doutor 3.0 e 4.0, com aceleração instantânea ao pisar no acelerador, com o motor funcionando muito bem em baixas rotações.

O conforto de condução é, portanto, excelente para um modelo de alto desempenho, mesmo na sua versão GPL. na verdade, Mesmo com este combustível não há problemas nas ultrapassagens, o que geralmente era um problema no passado. Responder ao que o condutor pretende, mesmo com motor a gasolina e GPL, é muito rápido e nunca o deixa desiludido, permitindo-lhe ultrapassar quem está à sua frente sem demasiadas dificuldades.

Por ter motor turbo, há temores de aumento do consumo do motor, mas na realidade não existe nada disso. Na verdade o Evo 5 parece ser muito económico deste ponto de vista Além disso, custa apenas 16.300, incluindo reposição e sucateamento. Portanto, é um excelente versátil e as vendas estão aqui para provar isso.