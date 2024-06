Você não vai chegar até o final do mês com seu salário: veja como o Google ajuda você

Como o Google nos ajuda a gerenciar nossos salários?

Não conseguimos chegar até o final do mês com nosso salário? Não se preocupe, veja como o Google pode nos ajudar

Um dos problemas mais sentidos desta época é a gestão racional do indivíduo salário. Entre aumentos económicos e talvez uma falta de competências de gestão em economia doméstica, muitas pessoas chegam literalmente sem recursos financeiros no final do mês. De facto, uma situação de privação não afecta apenas as pessoas pertencentes às classes sociais mais pobres: de diferentes maneiras, o desperdício dos bens envolve um leque muito mais vasto de cidadãos.

Porque não chegamos ao final do mês com o nosso salário

Por que não chegamos ao final do mês com nosso salário? A pergunta pode ter duas respostas. Em primeiro lugar, existe um facto puramente económico: A mensalidade que recebemos, na sua totalidade, não nos permite cobrir todas as despesas Por 3/4 semanas consecutivas. Despesas com compras, contas, aluguel de casa ou apartamento, quaisquer necessidades que variam dependendo da pessoa, despesas com a criação dos filhos.

Então é discutido Desperdiçando recursos econômicos, o que não interessa às pessoas com salários muito baixos que têm de se curvar para sobreviver no final do mês. São cidadãos que não conseguem gerir os seus próprios bens económicos, por isso desperdiçam o seu dinheiro em prazeres e confortos: lanches caros, aluguer de carros desportivos, compras compulsivas e os habituais jantares em restaurantes.

A solução do Google para gerenciar nosso dinheiro

Onde os cidadãos não têm capacidade para a gestão económica, essa capacidade chega Google. Muitas pessoas encontraram uma boa solução usando “Orçamento e finanças”, é capaz de nos mostrar em tempo real as receitas e despesas que realizamos durante o mês. Uma interface que, se atualizada constantemente com todas as despesas, permite-nos saber como gerimos a nossa conta bancária ou finanças. pelo aplicativo também nos permite saber se cometemos erros de gestão: isso destaca os momentos em que estamos prestes a ficar sem dinheiro.

Um aplicativo muito útil para muitas pessoas que não conseguem manter suas contas bancárias em mente sem um computador. Obviamente, a função também pode fornecer outros serviços muito úteis, como câmbio de moeda em tempo real. É um serviço muito útil para muitas pessoas quando passam férias em países que não utilizam o dólar. Na verdade, permite que você não receba golpes de câmbio ao entrar no país estrangeiro, tornando suas férias mais fáceis e descomplicadas.