Forza Horizon 4 estreia no Steam depois que a Microsoft anunciou que retiraria o jogo das lojas

Forza Horizon 4 ocupa o primeiro lugar no ranking global do Steam, que como você sabe depende das receitas do jogo. O que é estranho, considerando a idade do jogo que remonta a 2018 (chegou ao Steam em 9 de março de 2021). Quais são as causas desta condição? Suponha que haja dois. O interesse renovado dos jogadores surge principalmente do anúncio da Microsoft da sua vontade de retirá-lo do mercado, anúncio acompanhado de uma oferta que não pode ser recusada.