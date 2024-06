Se você tiver um download lento em seu smartphone, aja imediatamente: esse malware irá queimar você em algumas horas

Um smartphone lento como um caracol e sem bateria em pouco tempo? olho! Você foi infectado por um vírus.

Ah não, definitivamente Você nunca pode descansar sobre os louros. Na realidade Sempre há muitos problemas E em diferentes tipos. Certamente com O mínimo que se pode dizer é que a crise é avassaladora Que ainda está presente em todos os lugares, obviamente A criminalidade é galopante Mais e mais. Eles não podem mais ser contados Truques O que podemos ser Vítimas inconscientes diariamente.

Se até recentemente ele pensava que estava na rede, eles poderiam Só os idosos caem nisso Agora o escopo de trabalho dos criminosos se expandiu ainda mais. Vamos dizer isso ninguémMas ninguém nunca Pode-se dizer que é seguro Porque eles não olham para o rosto das pessoas. Não, eles basicamente os monitoram Por trás da tela.

Vamos falar sobre Computador Ou um válido Dispositivo de rede móvel. Agora todos nós temos esses itens e até mais de um. Nosso smartphone se tornou Nosso melhor amigo Ele nos segue por toda parte, até mesmo quando vamos ao banheiro. Só o consultamos se não funcionar Serviço Wi-Fi Vamos em pouco tempo ToliceOnde quer que estejamos naquele momento.

É também por isso que, na maioria das vezes, especialmente se não for mais novo, Ele baixa muito facilmente. Então corremos imediatamente para Recarregue E até que isso seja feito Ao máximo Nós não estamos felizes. Em última análise, ao comportar-nos desta forma, corremos o risco… Danifica seriamente a bateria. Mas outras vezes É um método muito lento. Esta é uma fonte Grande nervosismo.

Smartphone lento que baixa muito, cuidado com o que você baixa e visualiza

Vamos começar dizendo que se falarmos sobre Dispositivo bastante antigo Isso é completamente normal. Ainda mais do que isso, como mencionamos com razão anteriormente, Nós usamos isso o tempo todo. Além disso, se tivermos Muitos aplicativos instalados lá Desacelerar Pode ser por causa disso. Ou a culpa em ambos os casos pode ser atribuída a Programas maliciosos.

Talvez eu tenha entrado Nosso dispositivo Mesmo quando baixamos um deles. Na verdade, pelas pesquisas disponíveis parece que não só os jovens e jovens estão baixando muitos deles sem verificá-los Sua verdadeira afiliação ou perigo. Falamos principalmente sobre pessoas que importam Jogos ou sites de namoro.

Os sinais mais óbvios de um ataque de malware

No entanto, podemos nos comunicar com ele Vírus Em particular com A Malware poderosoCapaz de roubar dados confidenciais e usá-los remotamente Nosso celularbaixando-o em tempo recorde, mesmo via Baixe arquivos infectados ou clique em links Que nos é enviado por Fatos comerciais falsos. Afinal, sabemos, Truques Estou sempre à espreita.

De qualquer forma, bem Superaquecimento do telefonepara Está desacelerando E para A bateria descarrega em tempo recorde, Preste atenção a outros aspectos também. Por exemplo, se eles chegarem lá Acusações estranhas Em troca de serviços que você nunca pediu ou com os quais você está lidando Aplicativo nunca Baixado Isso significa que você foi atingido com força Piratas. Neste ponto, corra para você Especialista em TI confiável Quem saberá como ajudá-lo?