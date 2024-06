Quais são os controladores mais usados ​​no Steam e quanto eles realmente são usados?

42% dos controladores Steam usam Steam Input como sistema, então este item também alcançou grande popularidade, pelo menos entre aqueles que usam controladores. No entanto, deve-se levar em consideração que muitos usuários de PC ainda preferem organizar um grande número de tipos de configurações de mouse e teclado.

A partir de 2018, o uso médio de controladores no Steam é Aumentou de aproximadamente 5% para 15% Atual e, portanto, ainda uma percentagem bastante baixa em comparação com o total, mas triplicou em 5-6 anos, mostrando uma tendência crescente.

Valve postou uma atualização sobre vapor A respeito de Uso de controladores especificando também o que é mais usado para jogos de console, mostrando algumas mudanças nas tendências em comparação com dados divulgados anteriormente.

O controlador do Xbox é o mais comumente usado

Quanto a qualquer um deles Controladores são mais usados No Steam, estes são principalmente os usados ​​em consoles domésticos.

Série Xbox

Em particular, esta é a distribuição atualmente registrada:

59% controladores Xbox

26% controladores de PlayStation

10% de superfície de vapor

Portanto, há uma clara maioria a favor dos controladores do Xbox, o que é bastante normal se considerarmos a compatibilidade natural do dispositivo em questão com o Windows.

No entanto, as consolas PlayStation estão a crescer significativamente, se considerarmos que a sua difusão no sector dos PC é muito recente. Por outro lado, a própria Valve está trabalhando para garantir um uso mais intensivo dos controladores.

Neste sentido, a empresa destacou as diversas inovações que desenvolveu recentemente para incentivar a utilização destes dispositivos, como a atualização para o modo Big Picture, a nova configuração do controlador, a possibilidade de apontar através do giroscópio, menus virtuais e aumento específico suporte para controladores Xbox e PlayStation.

Também hoje foi lançada a versão beta do Game Recording.