YouTuber oferece recompensa de US$ 500 pela filmagem de Baldur’s Gate 3: se você conseguir encontrar, ganhará dinheiro

Necessário para receber a recompensa de US$ 500 por Baldur’s Gate 3

A cena em questão pode ser conferida (visível no final do vídeo abaixo). Karlach quebra a quarta parede E fale diretamente com o jogador. A cena já é conhecida, mas só foi vista através de um mod que permite reproduzir arquivos específicos do jogo. Até agora, ninguém entendeu exatamente como ativá-lo organicamente ou qual sequência de ação do jogo usar para chegar a aquela cena específica. Desta forma, também falta contexto.

Alguns jogadores afirmam ter visto esta cena no jogo, mas ninguém foi capaz de explicar os passos exatos para replicar para garantir que esta cena seja vista em Baldur’s Gate 3. Bônus de $ 500 Ele será então repassado para quem visualizar a sequência sem o uso de edições e também poderá fornecer uma sequência precisa de ações para o resto do mundo.

o YouTubers Na verdade, ele não acredita que tal sequência cinematográfica possa ser vista sem edição, mas ficará feliz em pagar US$ 500 a quem provar o contrário. Porém, há um porém: você tem até a chegada do patch 7 para completar a missão, já que o jogo pode mudar após esta atualização.

Falando em curiosidades, aqui está uma réplica de Baldur’s Gate 3 projetada para rodar em um PC de 40 anos.