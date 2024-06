Halo Point: O sistema neural que revoluciona o futuro da inteligência artificial

O avanço da tecnologia e da inteligência artificial está em constante aceleração, levantando questões importantes sobre a sustentabilidade deste desenvolvimento.

Uma das respostas mais inovadoras a este desafio vem da gigante fabricante de chips Intel, que anunciou recentemente a criação de… O maior sistema nervoso do mundo: HalaPoint.

A Intel deu um passo importante em direção a um futuro sustentável para a IA ao construir o HalaPoint. O sistema, inicialmente implantado nos Laboratórios Nacionais Sandia, representa um marco no campo da inteligência artificial graças ao uso do processador LoiHe2 da Intel. O foco principal desta iniciativa é apoiar pesquisas na área de inteligência artificial Inspirado no funcionamento do cérebro humano E enfrentar os desafios relacionados com a eficiência e a sustentabilidade da inteligência artificial atual.

Mike Davis, diretor do Laboratório de Computação Neural da Intel Labs, destacou como a indústria precisa de abordagens fundamentalmente novas que possam ser escalonadas de forma eficaz. Dessa necessidade nasceu o sistema HalaPoint, que combina a eficiência do deep learning com Novas habilidades de aprendizagem e otimização inspirada no cérebro.

Capacidades únicas para o futuro da inteligência artificial

O HalaPoint não oferece apenas eficiências computacionais de ponta nas principais cargas de trabalho de IA. O sistema também apresenta recursos exclusivos que podem abrir caminho para futuras aplicações habilitadas para IA Aprendizado contínuo em tempo real. Esta característica tem o potencial de revolucionar muitas indústrias, incluindo a resolução de problemas científicos e de engenharia, logística, gestão de infra-estruturas de cidades inteligentes, grandes modelos de linguagem e agentes de inteligência artificial.

Craig Vinyard, líder da equipe HalaPoint nos Sandia National Laboratories, compartilhou como a pesquisa com um sistema desta escala acompanhará o desenvolvimento da inteligência artificial em uma infinidade de campos, do comércio à defesa e à ciência básica. É para isso que o HalaPoint se destina Pesquisa avançada em computação no nível do cérebro Concentre-se na resolução de problemas computacionais científicos em física de hardware, engenharia da computação e ciência da computação.

Atualmente um protótipo para pesquisa avançada em computação neural em larga escala no cérebro, espera-se que as experiências adquiridas com o HalaPoint levem a desenvolvimentos aplicáveis ​​em futuros sistemas comerciais. Em particular, esperamos capacitar Grandes modelos linguísticos Aprender continuamente com novos dados sem interrupção.

Com até 1,15 bilhão de neurônios artificiais e 128 bilhões de sinapses Distribuído em 140.544 núcleos de processamento neural, consumindo no máximo 2.600 watts, este sistema demonstra como os limites atuais da tecnologia de IA podem ser ampliados ainda mais, monitorando cuidadosamente a sustentabilidade energética.

Intel, desenvolvendo seu sistema neural inovador; Não só mostra uma resposta forte aos desafios colocados pela IA hoje, mas também mostra uma visão promissora para aplicações futuras revolucionárias que abrangem muitas áreas de aplicação.