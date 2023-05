PS5: Access é o nome oficial do projeto de Leonardo e as imagens e detalhes do console que estarão acessíveis

A Sony anunciou que o console acessível do Projeto Leonardo para PS5 Agora um nome oficial: Acesso. Ele também postou algumas novas imagens Para visualizá-lo e dar alguns detalhes de como funciona. Escolha hoje como seu dia de apresentação porque maio é o mês do Dia Internacional de Conscientização sobre Acessibilidade.

“Nós da Sony Interactive Entertainment estamos empenhados em promover esta missão e hoje estamos entusiasmados em compartilhar novos detalhes e imagens do Accessibility Controller do console PS5”, podemos ler no PlayStation Blog, onde ela também explica como o controlador funciona:



Módulo de controle de acesso em pedaços

Desenvolvido em colaboração com especialistas em acessibilidade, o Controlador de Acesso inclui uma variedade de manípulos e tampas de botões intercambiáveis. Graças a eles, os jogadores podem criar diferentes layouts livremente, ajustando-os de acordo com a força, amplitude de movimento e necessidades físicas pessoais. Cada controlador de acesso inclui:

Tampas de stick analógico (tampões padrão, cúpula e bola)

Keycaps vêm em muitas formas e tamanhos, incluindo:

tampas de botão de travesseiro

Tampas planas de botão

Cobertura larga e plana do botão (cobre duas cavidades principais)

Coberturas de botões suspensas (ideal para jogadores com mãos menores, pois são colocadas mais perto do centro)

Coberturas de botão de curva (que podem ser pressionadas quando colocadas na parte superior ou retraídas quando colocadas na parte inferior do controlador)

Rótulos de teclas intercambiáveis ​​para distinguir facilmente as entradas dos jogadores em cada tecla

Além disso, os jogadores podem usar o controlador de acesso em superfícies planas, girá-lo 360 graus ou conectá-lo facilmente a um suporte ou tripé AMPS. Eles também podem ajustar a distância do stick analógico do controlador.

O acesso também vem com Quatro portas AUX de 3,5 mmque permite integrar seus próprios interruptores, botões e sticks analógicos.

A Sony também lançou um vídeo dedicado às iniciativas de acessibilidade da Sony nos últimos anos.