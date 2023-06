Epic Games Store: 6 de julho de 2023 Jogo gratuito para jogar anunciado oficialmente

Como toda quinta-feira, junto com a chegada do presente de hoje, o Jogo grátis que estará disponível para os usuáriosLoja de jogos épicos de 6 de julho de 2023 Neste caso: trata-se de SUJEIRA.

O endereço em questão é um RPG de ação Com elementos de aventura, apresenta um estilo sombrio e violento em que nos vemos agredindo os inimigos com armas vivas que mudam de forma e função, com o objetivo de devorar os seus restos através de um buraco negro.

Esta premissa bizarra dá apenas uma vaga ideia do que o GRIME coloca no ecrã, porque é uma experiência muito especial, que só pode ser compreendida experimentando-a em primeira mão.

O misterioso protagonista lutador se vê lutando incansavelmente em níveis onde construções artificiais, estruturas naturais e até peças anatômicas de diferentes tipos se alternam, dando a todos uma sensação de mal-estar misturada com horror. O efeito também é bastante potencializado pelo estilo gráfico adotado, que tende a uma espécie de surrealismo capaz de perturbar ainda mais o jogador.

o Jogar Ele coloca uma forte ênfase no combate, com alguns elementos de RPG que permitem que você cresça seu personagem através da evolução de estatísticas e habilidades características deste, além de usar diferentes armas.

Você pode conhecê-lo melhor lendo nossa análise do GRIME, esperando que você possa resgatá-lo gratuitamente na Epic Games Store a partir da próxima quinta-feira, às 17:00.

Relembramos também o jogo gratuito de 29 de junho de 2023, disponibilizado hoje, The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.