OLED e QLED, qual a diferença e qual tela é melhor

A doutrina é dividida em OLED e QLED. Tudo o que você quer saber sobre a diferença entre as duas telas. E como escolher o melhor.

O mundo da tecnologia trouxe uma versatilidade de dispositivos sem precedentes. Hoje em dia, as novas gerações optam por ver um filme no iPad, e assistem aos jogos no telemóvel, smartphone ou iPhone, é a mesma coisa. Efeito de corrida.

Tudo isso é verdade, mas a alegria daquele sofá que você se joga assim que termina o trabalho, e fica sentado na frente da TV, desculpe na frente da smart TV, ainda tem um charme especial no mundo atual da tecnologia. Efeito conforto.

A chegada do notório DVB-T2 e da transmissão digital terrestre que transformou a TV em Smart TV já é bem conhecida do público. Assim como a dúvida que surge espontaneamente quando queremos trocar a smart TV, ou temos que: Uma tela OLED ou QLED é melhor?

OLED vs QLED: comparação e diferenças de qualidade. A escolha depende desses fatores

Uma pergunta espontânea, lógica e relevante. Para responder, só podemos partir de uma documentação cuidadosa. Embora apenas uma letra separe OLED e QLED, esses dois tipos de TV produzem uma imagem na tela de maneira muito diferente. Cada um deles tem pontos fortes e fracos, Embora as diferenças tenham diminuído nos últimos anos.

Nem é preciso dizer que o melhor monitor depende do orçamento, das condições do ambiente e da exigência do usuário em relação à qualidade da imagem. Dito isto, em primeiro lugar, as definições. OLED é uma abreviatura de Diodo Emissor de Luz Orgânico. Num painel OLED, cada pixel fornece a sua própria fonte de luz. Os pixels, que possuem um filtro de cor vermelho, verde ou azul, contêm finas camadas de material orgânico que brilham quando conduzem eletricidade.

o QLED é um tipo de display de cristal líquido Com uma camada adicional que melhora a cor da tela. Eles usam uma luz de fundo LED (e às vezes várias luzes de fundo) para iluminar os pixels na tela. O resultado é uma cor mais saturada do que uma TV LCD LED tradicional e mais próxima da cor produzida por uma TV OLED.

A LG foi a primeira a produzir telas OLED, abrindo caminho para Sony, Samsung e Vizio. A Samsung agora se especializou em TV QLED, seguida pela Sony, LG, TCL, Hisense e outras. Cada pessoa manterá suas próprias crenças e ninguém será capaz de convencer o outro. O que você precisa saber é que os monitores OLED são melhores que os monitores QLED Em termos de qualidade Pelas fotos, os QLEDs tendem a ser mais baratos Eles são mais brilhantesEu traduzi mais performance, por exemplo, em uma sala ensolarada. A escolha é sua, se o orçamento e a localização da casa permitirem.