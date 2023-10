Como liberar memória do computador em casa: você se arrependerá de não saber disso antes

O seu computador está mais lento que o normal? Então talvez você precise liberar sua memória. Veja como fazer isso em casa, o truque eficaz.

Como qualquer dispositivo técnico também Após alguns anos de uso, os computadores começam a apresentar alguns problemas Em termos de eficiência e rapidez. Um problema que pode ser causado por vários fatores. Como, por exemplo, especificações técnicas que ficaram desatualizadas e não são mais capazes de suportar determinados programas, Ou a memória de armazenamento está cheia.

Se este segundo caso é o que lhe interessa, você deve saber disso Existem alguns truques úteis O que permitirá que você libere espaço útil em poucos minutos e volte a usar o computador de maneira fácil e rápida. Não há necessidade de procurar um técnico ou comprar um disco rígido externo; Seguindo este guia os resultados serão simplesmente incríveis. Experimente agora e não se arrependerá, será como voltar no tempo!

Liberando memória do PC: o truque é fazer isso em casa

Se você precisar Libere a memória do seu computador Mas você não sabe como fazer isso, então com certeza deveria tentar este truque rápido e fácil que você pode aplicar em casa. Estas são algumas etapas muito rápidas que aproveitam os recursos internos do Windows, para que você não precise baixar nenhum software de terceiros ou acessórios caros.

A primeira coisa a fazer é Pressione o botão Windows Que você encontra na parte inferior do teclado. Em seguida, vá para a barra de pesquisa e pesquise “arquivos”e clique no primeiro resultado que aparecer. Deixe a tela que aparece carregar por alguns segundos, até que você ainda tenha GB disponíveis. Agora tudo que você precisa fazer é rolar para baixo até “Dicas de limpeza” Em seguida, marque a segunda, terceira e quarta caixas. Portanto, apenas o item “Download” é excluído.

Por fim, pressione o botão Limpar e, como num passe de mágica, seu computador cuidará disso Libere muito espaço útil no arquivo. Exclua todos aqueles arquivos que você não sabia que tinha salvo e que causam uma grande lentidão no seu dispositivo. O truque foi explicado passo a passo pelo tiktoker e especialista @gbr.tech, e os comentários de quem já experimentou esse método foram mais do que entusiasmados. Você vai se arrepender de não conhecer a técnica secreta antes.