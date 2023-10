Amazon, um tablet Android 13 a um preço competitivo: 119 euros em vez de 400 euros, aproveite agora

Não só Prime Day, mas uma grande promoção na Amazon: um tablet com Android 13 a um preço competitivo e uma poupança de quase 300 euros.

Os assinantes da Amazon, aqueles que se inscreveram ou estão prestes a ingressar no e-commerce número um do mundo, estão aproveitando esses dias Milhões de ofertas dedicadas exclusivamente a eleso tradicional Prime Day é agora.

Grandes descontos semelhantes aos que estarão disponíveis em novembro com a Black Friday e o Cyber ​​​​Sunday. Tudo graças a 49,90€ por anobem gasto, ao subscrever uma assinatura Prime que oferece muitas oportunidades, principalmente para quem está habituado a fazer muitos envios, gratuitos no caso dos assinantes.

Mas não é apenas o Prime Day, e não é por acaso que a Amazon é a líder mundial em comércio eletrônico, apesar da explosão de lojas virtuais chinesas interessantes: veja Shein, leia a startup Temu. Então, aqui está um tablet Android 13 a preço de banana. Números em mãos, com Economizando 281 euros.

Amazon, este é o tablet com recursos aprimorados de segurança e privacidade

É um tablet de 10 polegadas com Android 13, talvez não seja o melhor, mas ainda assim relevante: 12 GB (6+6) de RAM + 128 GB de ROM (expansível até 1 TB usando um cartão SD, mas será adquirido separadamente, junto com o novo tecnologia de expansão de memória que fornece Memória suficiente para armazenar seus filmes favoritosE as fotos e arquivos necessários para o trabalho.

Um tablet para crianças, você pode baixar muitos aplicativos de terceiros na Play Store e aproveitar a diversão que o tablet Z138 tem a oferecer. Um dispositivo com recursos aprimorados de segurança e privacidade, configurações aprimoradas da barra de notificação e widgets na tela para maior segurança e conveniência. O tablet ZIOVO (é assim que se chama) oferecido na Amazon está em estoque O processador octa-core é estável e nada malCom frequência de até 2,0 GHz, proporcionando excelente desempenho e permitindo trabalhar e se divertir ao mesmo tempo.

A criança pode trabalhar nisso e aprender e porque não estudar. Em total segurança. Sim, porque não só vem com uma área de aprendizagem, mas também com um modo de controle parental que permite aos pais controlar e supervisionar a aprendizagem dos seus filhos a qualquer momento. Também está incluído um estojo de EVA ajustável e resistente a choques. Entre as características há uma que chama a atenção: O aparelho varia entre 400 euros e 119poupando assim 281€, mesmo para quem não é assinante Prime.