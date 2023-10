Teste BMW Série 5, ficha técnica, análises e dimensões 520d sDrive

Eles fizeram isso grande

Sua altura é 506 cm10 a mais que antes, a oitava geração de BMW quinta categoria Também cresce três centímetros de largura, até 190 cm de comprimento e até 152 cm de altura: mais quatro. Dimensões que até dez anos atrás eram prerrogativa do carro-chefe da Série 7. Em suma, um salto notável, pensado sobretudo para mercados como Estados Unidos, China ou Alemanha. As revoluções também estão relacionadas projetocom faróis finos e uma grade grande que também pode ter contorno iluminado por 550 euros e detalhes focados emAerodinâmica, como maçanetas compatíveis com a carroceria do carro. A forma inclinada do capô traseiro também contribui para melhorar a suavidade (o disco de admissão tem apenas 0,23), resultando numa aparência quase de cupê.

Interiores tecnológicos e sofisticados

A revolução continua a bordo do novo navio BMW quinta categoria, dando mais um passo em termos de acabamentos e tecnologia. O interior é sofisticado e tecnológico. Basta olhar para o painel com Poucos botões E a grande tela curva atrás do volante: combina um Painel digital Tela de infoentretenimento de 12,3 polegadas e 14,9 polegadas. o Sistema multimídia É particularmente responsivo e pode ser atualizado online. Entre os aplicativos padrão, também existem videogames que podem ser ativados com o carro parado: úteis, por exemplo, para passar o tempo carregando as versões elétricas. Útil durante a condução, no entanto, com navegação Realidade aumentada Com indicadores sobrepostos às imagens da câmera que podem ser exibidas na tela central e no painel.

Porém, este último possui gráficos que não podem ser lidos imediatamente: um defeito comum nos modelos mais recentes BMW, bem como o facto de o sistema de infoentretenimento apresentar um tema gráfico sempre que altera o modo de condução, obrigando-o a lembrar-se de funções anteriores, como mapas de navegação. No novo Sistema operacional 8.5 Este último fica na frente, exceto na mudança dos modos de condução (Personal, Sport, Comfort, Efficient, Expressive).

Olhe aquela pintura

entre eles Mais elementos cênicos Existe uma barra de efeito de vidro retroiluminada, obviamente com cores configuráveis ​​e com telas sensíveis ao toque reais para ajustar a vazão das saídas de ‘clima’. É retirado da “irmã mais velha” Série 7, mas (pelo menos por enquanto) está reservado para versões elétricas e plug-in. Quanto às demais, a pulseira é preta brilhante com inserções luminosas configuráveis ​​e Caça-níqueis Eles têm controles de toque, que são menos sofisticados, mas ainda assim elegantes e modernos. O mesmo se aplica às funções que podem ser gerenciadas pelos raios do volante, que utilizam botões físicos para pressionar: na aparência, lembram controles sensíveis ao toque, mas, ao contrário destes últimos, evitam o acionamento involuntário durante a condução. Sempre por perto VolantePela primeira vez em um BMW, o estofamento em couro sintético é feito, assim como os bancos (a menos que você encomende couro natural): no entanto, este novo material sintético enganará os olhos de muitos. No entanto, os bolsos das portas não são grandes nem revestidos com materiais redutores de ruído.

Pela primeira vez, também funciona com eletricidade

As novidades também são muitas na mecânica: pela primeira vez, este modelo também oferece uma versão elétrica. Ou melhor, dois, que se tornarão três em 2024. Ambos os modelos muito potentes já podem ser encomendados i5 M60 xDrive Com 601 cv (cotados em pouco mais de 100.000€), é eDrive40Com tração traseira (o modelo 4×4 chegará no próximo ano) e 340 cv. Ambos têm uma bateria real de 81,2 kWh, mas a versão menos potente viaja um pouco mais com o tanque cheio: a autonomia declarada é de 582 km em vez de 516. Além disso, custa cerca de 75.000 euros, o que não está muito longe do preço dos dois modelos. Versões Gasolina ou diesel híbrido moderadoAmbos são equipados com motor 2 litros de quatro cilindros; Quanto ao turbo diesel, haverá também um motor de seis cilindros que também terá lugar no carro familiar Touring, (aqui Detalhes) previsto para a primavera de 2024.

Mas na Itália o Queen ainda funciona com diesel

Com toda a probabilidade haverá 520 DXDrive Com 197 cv em nosso teste, a Série 5 é a mais procurada em nosso país. O seu preço começa nos 70.300 euros (74.400 euros para o M Sport), enquanto ao escolher a versão com tração traseira em vez da tração integral poupa 2.400 euros, e aproxima-se do preço do 520i a gasolina com 208 cv (de 66.800 euros). A meio caminho entre os carros híbridos moderados e os elétricos, há versões que já podem ser encomendadas, mas com entrega na primavera: o 530e de 299 cv e o 550e xDrive de 489 cv. Ambos possuem baterias eficientes de 19,4 kWh e autonomia elétrica de até 102 km para a versão menos potente.

É bom dirigir

Eles andam até lá BMW quinta categoria progresso conforto Alto, com isolamento acústico bom, porém impecável (ouvimos um farfalhar inesperado nos espelhos a cerca de 130 km/h). A absorção de buracos é eficaz com os amortecedores controlados eletronicamente do carro de teste (no entanto, ao contrário de alguns rivais, nenhuma suspensão a ar é fornecida, exceto na parte traseira nas versões elétricas e plug-ins para nivelar o carro quando você é um viajante carregado). o Amortecedores “inteligentes”. Em breve será oferecido num pacote de 2.500€ com direção traseira, o que apreciamos em percursos cheios de curvas, pois proporciona agilidade e, durante as manobras, reduz o diâmetro de viragem de 12,4 metros para 11,8 metros.

No entanto, você não pode ter barras estabilizadoras ativas, exceto para o i5 e plug-ins. Porém, nas curvas rápidas, este carro é satisfatório, e nas acelerações o impulso não é nada mau graças à potência de 197 cv, mas sobretudo ao binário de 400 Nm do motor diesel de quatro cilindros: isto prova que é suave e não barulhento. Muito, mesmo que seja realmente Conforto acústico Obviamente, as versões elétricas são preferíveis. O consumo que lemos no computador de bordo do automóvel no final do teste não foi mau, após cerca de 200 quilómetros em estradas urbanas e extraurbanas (incluindo autoestrada): cerca de 16 km/l face ao valor médio certificado de 18,2 km/l.

O equipamento deve estar integrado

Entre as notas dissonantes incluímos o equipamento. Não que sejam escassos, mas alguns sistemas de assistência à condução são, como o controle de cruzeiro adaptativo ou o controle de cruzeiro adaptativo Condução semiautônoma de nível 2Deveria ser padrão em um carro desse preço. Falando em direção semiautônoma, nos EUA e na Alemanha (graças às legislações diferentes do nosso país) ela é combinada com uma determinada função que permite circular na rodovia sem manter as mãos no volante, desde que você mantém seus olhos na estrada. Se você alcançar um veículo mais lento e direcionar o olhar para o retrovisor esquerdo, o Série 5 reconhece a intenção de mudar de faixa para ultrapassar e se prepara para fazê-lo. Depois de concluir a manobra, basta olhar no espelho direito para retornar ao caminho inicial.