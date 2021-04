Mais de 36 milhões de cópias vendidas, Creative é a maior equipe do Reino Unido – Multiplayer.it

A Cadeia Estratégica Guerra total Faz 21 anos em 2021, mas tem outro grande marco para comemorar: a saga já vendeu mais de 36 milhões de cópias. As informações vêm diretamente da Creative Assembly, desenvolvedora do jogo. Total War Three Kingdoms pode se orgulhar de coletar uma grande parte 36 milhões. O jogo fez muito sucesso na China e só na primeira semana vendeu 1 milhão de cópias.

A sub-série Warhammer do Total War também teve um bom desempenho, com as pré-encomendas de Warhammer 3 chegando ao topo das paradas do Steam. De acordo com o desenvolvedor, Todo mês, 1,5 milhão de pessoas jogam um título da saga Total War.



Total War Three Kingdom é um sucesso

Além disso, a equipe de desenvolvimento agora tem 800 funcionários permanentes Uma terceira equipe é aberta em West Sussex. Ao fazer isso, a Creative Assembly se tornou a maior equipe de desenvolvimento do Reino Unido, de acordo com Gareth Edmondson, diretor do estúdio. Ele também disse: “Este é um momento muito emocionante para a Creative Assembly, com Total Warhammer 3 no horizonte e nós temos …” Um novo IP – atirador de ficção científica – está em desenvolvimento. ”

Não sabemos muito sobre o novo jogo. Diz-se que é um “jogo multijogador ambicioso”, a primeira pessoa a atirar Isso permitirá que os jogadores “aproveitem uma variedade de estilos de jogo criativos”.. Portanto, parece que a Creative Assembly quer ir além do sucesso e da estratégia da Total War.

Vemos também Total War: Rome Remastered, o novo trailer mostrando as diferenças com o original.