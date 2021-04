Zelda Cosplay de Grusha is Heavenly – Nerd4.life

Um dos grandes pontos fortes da Nintendo é a capacidade de se reinventar regularmente, sempre tornando os endereços IP clássicos novos e novos, criando um equilíbrio incrível entre o novo e o clássico. Respiração selvagem É um ótimo exemplo. O crédito também vai para os artistas da empresa, que deram um novo visual a personagens adoráveis ​​como Zelda, a Princesa Hyrule. No capítulo final, Zelda não é um personagem que recebeu muito espaço, mas ainda assim cativou jogadores. agora mesmo, Grosha Leve esses sentimentos para um novo Zelda cosplay.

Como você pode ver nas minhas fotos do Instagram abaixo (não se esqueça de rolar!), Grusha recriou Zelda e deu a ela Toque delicado, Com ênfase em cores pastéis. Até mesmo as espigas de milho ajudam a dar um toque extra clássico Nesta foto, Zelda amplia em uma foto Divindade da natureza. Por fim, a luz que inunda o fundo faz com que esta fantasia celestial.

Esta fantasia de Zelda desenhada por Grusha também terá novas fotos, então podemos esperar muito deste cosplayer. No passado, tivemos uma visão de Zelda fazendo cosplay de Grusha na versão do giraudo.

O que você acha do Zelda Cosplay de Grusha? O resultado final convenceu você ou você acha que Breath of the Wild merece um tipo diferente de explicação?