Bateria do iPhone danificada? Você não imagina quanto custa consertar: preços absurdos irritam os usuários

Se a bateria do seu iPhone estiver danificada, existem preços exorbitantes para consertá-la. Aqui está o último relatório que deixou os usuários irritados.

Um dos problemas que muitas vezes afeta Usuários que possuem um iPhone E a Bateria danificada Ou desgastado para ser substituído. Ou seja, o processo requer inevitavelmente o auxílio de ajuda, seja ela oficial da Apple ou de loja terceirizada. No entanto, de acordo com um relatório recente, os preços de substituição de células são muitas vezes absurdos.

Em particular, você deve prestar atenção ao tipo de desgaste da bateria e entender se ela realmente precisa ser substituída ou se você apenas precisa confiar Carregador portátil MagSafe ou banco de potência. Na verdade, existem muitas soluções eficazes que lhe darão a oportunidade de superar o erro e ainda poder desfrutar de uma boa independência ao longo do dia. Mesmo que você esteja sempre longe de casa. Mas se for necessário substituir uma bateria danificada, Quais são os custos? Aqui estão todos os dados atualizados.

Substituindo uma bateria danificada do iPhone: os custos são surpreendentes

Após um período de uso, é normal bateria do iPhone Ele começa a mostrar alguns danos e problemas de desempenho. Você pode verificar sua localização diretamente nas configurações do iPhone, ir em Bateria e verificar sua porcentagem de status. Se for inferior a 80% Os primeiros problemas podem aparecer.

Portanto, torna-se quase obrigatório buscar ajuda para a substituição. Mas quais são os custos? A partir de março de 2023, para começar a comprar bateria original para modelos anteriores do iPhone 14, Existe um custo adicional de 24 euros. O OEM de Cupertino também se deixou claro com um anúncio na página oficial de suporte. Há um aviso explicando detalhadamente esse aumento de preço.

“A partir de 1 de março de 2023, a taxa de assistência à bateria fora da garantia foi aumentada em 24 euros para todos os modelos“O aviso diz. Portanto, considerando tudo, os custos a serem incorridos para esta ação Chegam facilmente aos 99 euros. O que lembramos se aplica a todos os dispositivos iPhone 13 até o iPhone X que não estão mais cobertos pela garantia. No entanto, há uma postagem no site oficial da Apple Para obter uma cotação instantânea Sobre o preço que você tem que pagar, para entender como economizar dinheiro e deixar uma bateria nova pronta para uso.