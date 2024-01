Quer vender seu celular? Antes de fazer isso, exclua seus dados com este sistema

Excluir dados do seu smartphone antigo antes de vendê-lo é uma etapa essencial para proteger sua privacidade.

Venda seu dispositivo Para outra pessoa, esta é uma escolha inteligente do ponto de vista financeiro, porque permite tirar algo de algo que já não é usado, e do ponto de vista ambiental, porque evita que se torne obsoleto. No lixo sem razão.

Existem também grandes oportunidades para o fazer, dado que Muitos varejistas procuram smartphones usados ​​para reformar. Se você está pensando em abandonar seu smartphone antigo, seja ele um iPhone ou Android, este é um item obrigatório Exclua todos os seus dados personagem antes de transferi-lo para o novo proprietário.

Nos últimos anos, os smartphones se tornaram… Reservatório de informações pessoais E sensível: de mensagens a notas, de fotos a dados bancários. Deixar essas informações no dispositivo que você está prestes a vender pode colocá-lo em risco Vários riscos de privacidade e segurança.

Alguns passos simples para vender seu smartphone com total segurança

Se você quer vender um iPhone, então é É necessário fazer uma cópia de segurança primeiro. Para fazer isso, obviamente você pode usar o iCloud, que permite proteger dados como fotos e bate-papos e dados específicos para aplicativos individuais. Se você os tiver Dispositivos conectadosassim como o Apple Watch, é importante desconectá-lo pelo app.

Em seguida, você precisará desligar o iMessage e remover o cartão SIM do seu iPhone. Para dispositivos com iOS 15 ou posterior, a Apple simplificou o processo incluindo a saída do seu ID Apple e a desativação “Encontre meu iphone“No processo de recuperação. Para usuários com iOS 14 ou versões anteriores, no entanto, você pode desativar manualmente o Find My iPhone e sair do seu ID Apple antes de continuar.

Por fim, entre Configurações > em geral > transformação ou Redefinir iPhone E escolha “Apague todo o conteúdo e configuraçõesSiga as instruções na tela para concluir o processo. Para smartphones Android, você pode começar fazendo um backup completo do seu telefone usando o Google Drive ou Serviço de nuvem de sua preferência. Também é importante certificar-se de que todos os cartões MicroSD foram removidos.

O processo de digitalização varia dependendo do fabricante do telefone. Por exemplo, em dispositivos Google Pixel, basta ir em Configurações > Sistema > Opções de redefinição e selecionar “Limpe todos os dados (redefinição de fábrica)Em um telefone Samsung Galaxy, você encontrará esta opção em Configurações > Administração pública > Recuperação.