Gran Turismo 7, um possível adiamento? Sony adiou um evento de imprensa, diz uma fonte – Nerd4.life

Grande Turismo 7 Deve ser o protagonista evento de imprensa Que estava marcado para amanhã 25 de janeiro de 2022, mas é isso Cancelado tarde Uma data a ser definida, informa o jornalista/insider Tom Henderson, lançando sombras em potencial com a possibilidade de que o jogo se encontre referência.

Obviamente, essas são apenas suposições a partir do que resta, por enquanto, apenas um boato, mas Tom Henderson É considerada uma fonte confiável de informação, razão pela qual é levada em consideração.

De qualquer forma, mesmo que tenha sido um movimento para este evento de imprensa com a apresentação, certamente não está relacionado ao adiamento real do Gran Turismo 7, apenas que o evento definitivamente será um pouco suspeitoConsiderando que o lançamento do jogo está marcado para 4 de março, portanto, uma distância relativamente curta a partir de agora.

“O evento de imprensa do Gran Turismo 7, que estava programado para acontecer amanhã, foi adiado pela Sony e nenhuma nova data foi definida ou uma explicação dada”, disse Henderson em seu tweet inicial. “É um pouco preocupante quando você pensa que a partida será em 4 de março.”

Em um segundo tweet, Henderson esclareceu que uma situação semelhante já havia ocorrido com The Last of Us 2, que havia sido adiado para a partida, mas é claramente difícil conectar as coisas. No entanto, ele também afirmou que se a mudança se devesse ao Covid, por exemplo, não explicaria a falta de informação sobre o assunto.

Apenas nos últimos dias o download do peso aparentemente enorme do Gran Turismo 7, que parece exceder 100 GB, bem como o vídeo de jogabilidade apareceram no Daytona International Speedway.