Senzaluce dell’Interregno revelou o site oficial – Nerd4.life

Com uma atualização bastante surpreendente, From Software e Bandai Namco enriqueceram site oficial por Elden Ring com muitos novos recursos. Entre as informações contidas há um longo parágrafo que fala a fundo sobre o assunto. Senzaluce dell’Interregno. Em outras palavras, sobre os jogadores. Vamos descobrir qual será o papel deles dentro anel elden.

“EU ‘ordem de ouro quebrado. Ao longo da sucessão ao trono, os semideuses que possuíam os fragmentos do Anel Ancestral discutiram e travaram guerra pelas ruínas de um reino ideal, agora abandonado pela orientação dourada da Vontade Suprema.



Os rejeitados oram enquanto o conflito reverbera de longe. No passado, seus ancestrais viviam em um interregno. Infelizmente, sua tribo perdeu sua abençoada Luz da Graça há muito tempo e foram condenados ao exílio. Eles são chamados Senzalos E eles voltaram para restaurar a supremacia ancestral prometida a eles pela lenda.

Este é o mundo do Anel Elden. Interregnum aguarda sua exploração, Lightless. Você vai cruzar vastas planícies, pular colinas e pular para o topo de penhascos rochosos por conta própria égua Transitório, revela um mundo repleto de vida e perigo.

Sua aventura começa nas grandes planícies, habitadas por criaturas místicas, horrores indescritíveis à espreita nos pântanos e todos os tipos de soldados e guerreiros errantes que aguardam viajantes incautos. Criaturas tímidas mastigando grama fresca ou correndo pelos arbustos.

Os poucos moradores que não eram loucos ou hostis permaneceram perto das ruínas das cidades atingidas desintegração. Se você os ajudar, eles podem fornecer as respostas. Acima de tudo, semideuses (senhores corruptos, que eram membros de uma nobre família real), abrigados em terras passadas de gerações anteriores e cheios de armadilhas, segredos e tutores, governam suas terras graças ao formidável poder garantido pelos fragmentos do ‘Selo Ancestral’.

Se você puder encontrar as bênçãos perdidas, o guia deles o fará assumir Viajar por Para recuperar essas terras dos semideuses pela força e magia. Mas você tem que ter muito cuidado para não repetir seus erros!

é a sua escolha. Você quer poder ou conhecimento? Decida-se e crie o personagem que achar mais adequado.

Experimente dezenas de Habilidades E encontre o que melhor se adapta ao seu estilo. Treine sua furtividade para evitar perigos e surpreender os inimigos. Use o ambiente, os itens e as etapas do dia para obter uma vantagem. Aprenda a arte de lutar: Sentir as intenções do inimigo e fugir ou fugir no momento certo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Prepare seu cavalo para a batalha contra os mercenários e derrube-os de seus cavalos. Domine feitiços misteriosos e aprenda-os com os mestres que ainda vagam pelas ruínas da guerra. Convoque almas gêmeas para mudar a maré da batalha a seu favor ou convoque outras pessoas para lutar ao seu lado e compartilhar seus fardos enquanto você explora. Ou você pode mergulhar na história complexa e sangrenta da desintegração para descobrir os segredos perdidos dos semideuses e seus tipos. Você tem todas essas opções disponíveis … e muito mais. No final, sua aventura será determinada por quão ambicioso você é. Quanto maiores forem seus objetivos, maior será o desafio. Se você decidir devolver o seu direito de primogenitura ao Interregnum, então … sim, você terá que revidar.

E sim, você pode morrer.

Mas você lutará novamente.

Porque é assim que nascem os heróis … ou senhores.“

O que você acha de todas essas informações?