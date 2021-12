WiLD não cancelado, pode se tornar exclusivo do PS5 – Nerd4.life

Selvagem, o título interessante dado por Michel Ansel há vários anos, parece que não era Excluído: Algumas fontes indicam que o projeto ainda está em andamento e existe a possibilidade de que seja convertido paraPS5 exclusivo.

WiLD foi anunciado durante a conferência Gamescom 2014 da Sony e prometia uma ampla base mundo aberto A partir do modelo “Wild”, onde você pode controlar um grande número de personagens e criaturas diferentes de uma forma totalmente gratuita.

Bem, de acordo com informações em uma série de currículos online, o jogo ainda está em desenvolvimento no Wild Sheep Studio: a produção praticamente nunca parou, com o PS4 agora sendo substituído por PlayStation 5 É muito provável que a experiência caia no novo console, mantendo o status de exclusivo.

“No Wild, você joga como um xamã que pode controlar esses animais e aproveitar suas características físicas e atléticas”, escreveu Antonio Fausto em uma prévia do WiLD publicada há alguns anos.

“Uma águia, por exemplo, pode caçar de cima e pairar rapidamente entre pontos distantes; um urso ataca ou assusta os adversários mais ferozes; uma lebre se move discretamente aos olhos dos outros; até mesmo uma ovelha pode se afastar do rebanho e ser usada, talvez como alimento para outros animais. “