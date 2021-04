Pré-carga disponível, peso exclusivo do PS5 revelado – Nerd4.life

Na próxima semana, os jogos PS5 finalmente terão a chance de colocar as mãos nele Retornar, O novo console PlayStation 5 exclusivo da Housemarque. O jogo parece muito divertido e muitos fãs provavelmente decidiram fazer uma pré-encomenda na PS Store. Bem, se sim, saiba disso O pré-carregamento já está disponívelOu seja, a capacidade de pré-baixar o jogo. Além disso, é claro, a pré-carga nos permite descobrir o peso do jogo.

O rendimento pesa aproximadamente 56 GB No PS5, no momento em que escrevo esta notícia. claramente O peso final pode mudar (Pode ser aumentado) após a chegada do patch D1. Existe também a possibilidade de a equipe de desenvolvimento se beneficiar com a primeira atualização para melhorar o jogo e reduzir o peso, o que é claro, mas é a opção menos provável entre as várias opções.



Retorno: carregar pré-carga

Em qualquer caso, a capacidade de pré-carregar garante que mesmo aqueles que não têm exatamente uma conexão de alto nível serão capazes de baixar Returnal no PS5 sem pressa. A data de lançamento (e a data de ativação para a versão digital do jogo) é 30 de abril de 2021Nós nos lembramos de você.

Finalmente, aqui está a revisão pendente testada no PS5: “Amamos Returnal e não há necessidade de escondê-lo. Amamos a maneira como o personagem se move, como o mundo do jogo muda após cada tentativa fracassada e como o enredo continua silenciosamente sem interferir com A jogabilidade. Gostamos da progressão, “Caracterização das armas e do fato de que os power-ups muitas vezes também têm efeitos negativos que o forçam a escolher constantemente, e gostamos da maneira como o protagonista muda com base no que você encontra ao longo do caminho.”

Por fim, ressaltamos que o Returnal é executado a 60fps 4K e ray tracing, que são as primeiras confirmações.