Veja como funciona e como funciona

Já escrevemos sobre isso no passado, as câmeras de painel são uma das ferramentas mais usadas recentemente para registrar nossas viagens de carro com vídeos e fotos. Essas minúsculas câmeras estão constantemente gravando nossas viagens e certamente podem ser úteis no caso de um acidente ou golpe, como um envolvendo um pedestre pulando na faixa de pedestres ou um golpe no espelho.

No entanto, tentei instalar Wi-Fi VANTRUE E2Câmera de traço de lente dupla, uma frontal e outra traseira, para obter uma gravação completa. Observe que também existem câmeras de painel de três lentes, que também gravam dentro do carro, como no caso VANTRUE E3 3 canais, apenas para ficar dentro da mesma marca. Então vamos ver como foi compilado e usado Wi-Fi VANTRUE E2 Em combinação com uma tomada OBD2 para evitar ligações a uma tomada ou fusível de isqueiro.

VANTRUE E2 WiFi, embalagem profissional

Não é ruim realmente.

Todo o conteúdo do pacote

Primeira dica: verifique se tudo funciona

posicionamento

Tenha cuidado para tirar as medidas bem

Soquete OBD2

Eu conecto o cabo que vai para OBD2

estágio de passagem de cabo

Limpe as mãos ou impressões digitais por toda parte.

Modo de câmera do painel traseiro

O que você vê por dentro

O que você vê de fora no para-brisa?

O que pode ser visto do lado de fora está na janela traseira

aplicativo de câmera vantrue

Primeira vista

Opções: muitas

filmes em SD

as fotos

os filmes

Abaixo está um exemplo do vídeo frontal e traseiro, que foi cortado e editado por motivos de privacidade e, em seguida, compactado para exibição na web. Portanto, como no caso das imagens acima, o formato original é definitivamente melhor do que o que podemos mostrar na internet. Porém pode dar uma ideia de como fica em um dia com o sol contra o para-brisa.

sim eu gosto

Resumindo, uma câmera de traço Wi-Fi VANTRUE E2 É uma excelente escolha para quem procura uma câmera dupla confiável e fácil de instalar para carros. Embora o preço não esteja entre os mais baixos do mercado, os recursos que ele oferece mais do que justificam o custo.

Obrigado pela decisão [email protected] E uma lente grande angular, esta câmera de painel oferece excelente qualidade de vídeo e uma ampla cobertura de campo de visão. Além disso, a função de gravação em loop, G-sensor e modo de espera f conexão wifi Isso o torna uma ótima opção para quem procura uma solução completa de segurança veicular. No geral, o VANTRUE E2 é uma câmera de painel de qualidade que definitivamente merece sua atenção.

Na época em que este artigo foi publicado, era Preço na Amazon Custa € 207,99 graças a um voucher de € 12 resgatável a pedido. Mais curiosidade aqui Amazon Links.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão.

—

Convidamos você a nos seguir notícias do Google sobre Flipboardsmas também em redes sociais como FacebookE TwitterE pinterest E Instagram. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e experiências comentando nossos artigos.