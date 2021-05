País aberto, testado e aprovado para uma sobrevivência de caça em particular

Durante um evento recente, pudemos ver Red Solstice 2: Survivors em ação e já falamos sobre nossas impressões. No entanto, junto com o título Ironward, pudemos experimentar o novo jogo desenvolvido pela Fun Labs: Open Country. Este é um título especial que combina o gênero de sobrevivência com jogos de caça e pesca e quer oferecer uma abordagem em várias camadas e profunda para um componente que recentemente ganhou mais destaque em videogames. Depois de testá-lo na visualização, estamos prontos para falar sobre nós País aberto Em nossa área tente No título.

Uma vara de pescar e um rifle no ombro



Abra o país: cuidado com o alvo

A peculiaridade do Estado Aberto é sua visão de caça à sobrevivência. Conhecida pela cadeia de caça e pesca Cabela e Rapala, a Fun Labs decidiu contextualizar sua expertise Sobrevivência em mundo aberto em personagem terzaAssim, você tornará a parte da compra de alimentos mais profunda e mais confiável em um contexto divertido que o incita a sobreviver o máximo possível conforme o objetivo do jogo. O mundo será composto por três regiões que corresponderão a várias estações do ano e obviamente apresentam diferentes biomas nos quais você sempre encontrará diferentes animais e desafios. Durante nossos testes, os principais elementos que surgiram giram principalmente em torno de três pilares: caça, construção e gerenciamento de parâmetros vitais.



País aberto: a não divulgação seria necessária

O primeiro ponto é baseado em técnicas de caça bastante realistas. Sozinho ou com o seu cão (Sim, pode ser acariciado e aumenta o seu relacionamento). Você terá que seguir os caminhos do animal, evitar fazer barulho, observar a direção do vento e sua visão dentro do local e depois pressioná-lo com uma das armas disponíveis. Apenas o elemento “atirar” é interessante, as armas (17 no total, 5 de combate corpo a corpo e 12 de distância) cada uma tem uma sensação distinta e a diferença de caça entre usar um arco, rifle ou rifle de precisão é boa tanto na mira quanto na abordagem.

O segundo grande ponto é Construção. Todo trabalho que você fizer deve ser acompanhado do uso de transporte em caso de longas distâncias, mas acima de tudo deve ser o objetivo da sua sobrevivência, que sempre passa inevitavelmente pelos acampamentos. Cozinhar, dormir e armazenar recursos serão elementos essenciais que podem fazer a diferença em suas sessões. O que encontramos foi definitivamente um setor interessante e estruturado Cheio de opções Que parece ser capaz de oferecer uma boa variedade a este componente do título.



O estado aberto: a configuração maravilhosa

Por fim, o último ponto é o gerenciamento dos sinais vitais. Durante sua experiência no Open Country, Fama, O Sete E a Temperatura corporal. Portanto, será importante não apenas monitorar sempre os padrões, mas estar preparado para gerenciar as necessidades. Por isso, além de acampar, será importante estar preparado para cozinhar mesmo em emergências, ter os recursos adequados na mochila quando for pescar e também se vestir de forma adequada de acordo com o ambiente e a hora do dia. Também será possível gerenciar as habilidades do personagem, aumentar os parâmetros, resistência e habilidade em determinados contextos. Isso nos permitirá enfrentar os desafios que o ambiente do jogo esconde, pois está sempre pronto para tudo de forma adequada.

Embora estejamos diante de um título vendido a um preço super orçamento (€ 14,99), ficamos surpresos na área de tecnologia com o que vimos. Obviamente, para o nível de produção, não esperávamos enfrentar um título revolucionário, mas pelo que foi sugerido, os ambientes do jogo seriam muito envolventes, com expedições de caça que aproveitavam os detalhes mais delicados no cuidado dos cenários . A caça ao cervo, por exemplo, aproveita ao máximo nossa capacidade de nos escondermos na grama e a iluminação nos agradou. Algumas das decorações deixam-nos algumas dúvidas (como as das rochas) mas no geral a atenção aos detalhes é excelente. Algumas animações, principalmente na corrida pelo jogador e também na colocação de edifícios, nos deixavam confusos, pois nem sempre eram perfeitas e causavam alguns bugs.