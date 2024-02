Sony perde US$ 10 bilhões em valor de ações e analistas dizem que o PlayStation é o problema

Sony anunciou recentemente um corte em suas previsões de vendas PS5 Para o ano fiscal. Pouco depois, a Empresa A O valor das ações cai em US$ 10 bilhões. No entanto, os analistas estão mais interessados ​​num outro detalhe: o declínio das margens de lucro no sector dos videojogos (ou seja, Sony Interactive Entertainment).

Pelos cálculos da CNBC, a margem operacional foi para o segmento de jogos Pouco menos de 6% No trimestre encerrado em dezembro. Por outro lado, a margem operacional da Sony ficou acima de 9% no trimestre de dezembro de 2022.

“A redução das expectativas de envio do PS5… não é o que é decepcionante… o que é decepcionante é Baixo nível de margem operacionaldisse Atul Goyal, analista de ações da Jefferies.

A margem de lucro de um dígito da Sony no último trimestre foi uma surpresa para algumas ações. O resultado foi alcançado “apesar de diversas vantagens que deveriam ter empurrado a margem de lucro para 20%”, disse Goyal, acrescentando que a situação era “volátil”.Muito decepcionante“.

esses “VantagensIsso inclui vendas de jogos originais, cada vez mais na forma de downloads digitais, além do serviço de assinatura PS Plus, que tem margem de lucro de cerca de 50%, segundo Goyal.