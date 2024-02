Como usar o Google Maps sem Internet, o truque off-line

Google Maps off-line (pianetacellore.it)

Neste texto queremos que você descubra um truque prático e conveniente para poder usar o Google Maps mesmo sem Internet. como? Basta continuar lendo para descobrir todos os detalhes sobre este assunto.

Google Mapas É o aplicativo da Big G, muito útil para usar em diversas situações do dia a dia. Quem quiser ir para uma cidade desconhecida, ou simplesmente quem quiser saber quantos quilômetros necessários para percorrer e o tempo necessário para chegar ao destino durante a viagem, pode baixar o aplicativo e descobrir todas as maravilhosas funcionalidades disponíveis.

Na verdade, através do aplicativo do Google, é possível determinar o local de partida e chegada e seguir todas as direções em tempo real. Um serviço muito útil seja a pé, pelas ruelas da cidade “anónima” ou a bordo do seu próprio transporte pessoal.

É o navegador mais usado e baixado do mundo. Em seguida, a gigante de Mountain View atualiza periodicamente o aplicativo e permite que os usuários confiem nele Os mapas são sempre atualizados E um grande número de recursos e serviços. Por exemplo, quem dirige poderá detectar antecipadamente a possibilidade de radares ao longo da estrada ou trânsito em determinado ponto.

Apesar de toda essa discussão, nosso objetivo é informar aos leitores sobre um truque útil que pode ser usado no Google Maps. você sabe O que será possível explorar offline no Google app? Aqui estão todas as informações sobre isso.

Google Maps sem Internet: no modo offline, você pode fazer isso

Os viajantes nem sempre poderão contar com a disponibilidade da Internet em todos os momentos. Esse problema pode ser mais perceptível se você estiver visitando uma cidade no exterior. Portanto, quem tem poucos gigabytes terá que fazer uso da Internet em seus dispositivos móveis. Porém, na ausência de gigabytes ou redes sem fio, será possível explorá-los Excelente recurso off-line no Google Maps.

No próximo parágrafo, vamos deixar você descobrir um Pequeno truque O que certamente será útil em determinadas circunstâncias. Assim, você não terá mais problemas de roteamento em uma nova cidade, mesmo que não tenha internet disponível. Aqui estão todos os detalhes.

O truque que você pode explorar

Para usar o Google Maps sem a necessidade de Internet, você pode aproveitar um truque interessante dentro do aplicativo. Basta abrir o aplicativo e selecionar a cidade ou região de interesse. Neste ponto, você pode rolar pelas Configurações para a direita e tocar em “Baixe o mapa off-line“.

Tudo o que você precisa fazer é aguardar o download do mapa para encontrar todas as direções para os lugares que deseja ir. Este mapa, portanto, Pode ser usado mais tarde, mesmo quando não há internet.