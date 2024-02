PS5: Quanto mais você joga no PC, mais rápida fica a economia e… Sugestões do Helldivers 2 podem ser

Apesar de Vendas incríveis, parece que o PS5 atingiu um pouco o seu ponto de expansão no mercado, pelo menos em termos de ritmo de crescimento, o que explica em parte o facto de, apesar das vendas superiores, as margens serem bastante pequenas. Certamente não é uma situação dramática, mas está claramente empurrando os escalões superiores da empresa para ela Revise um pouco as políticas gerais Em termos de produção e distribuição de videojogos, até porque a Sony é hoje essencialmente a PlayStation, e esta deve funcionar bem para impulsionar todo o grupo. O CEO da Sony PlayStation, Hiroki Totoki, disse claramente que há um problema com a divisão de jogos e que isso tem a ver com a não compreensão de como o seu sucesso pode se traduzir em crescimento e na geração de lucros sustentáveis ​​e margens mais elevadas para a unidade como um todo.

Vimos nas últimas horas que a Sony perdeu cerca de US$ 10 bilhões em valor de ações, e esse declínio será em grande parte devido ao menor nível de margem operacional derivado dos resultados financeiros do PlayStation. Soma-se a isso o fato de Totoki também ter afirmado que a divisão deveria avançar mais para uma abordagem multiplataforma, o que provavelmente significará expansão no PC, já que considerar a possibilidade de lançamento em outros consoles ainda parece ficção científica para a Sony. Em conjunto com este discurso, testemunhamos o incrível sucesso que ele alcançou Mergulhadores do Inferno 2e talvez ainda maior no PC do que no PS5, onde registrou números nunca antes vistos em um título publicado pela Sony Computer Entertainment.