Osiris Rex nos traz um pedaço de asteróide

A cerca de 280 milhões de quilômetros de nós, alguns fragmentos de asteróides iniciaram recentemente uma longa jornada para a Terra; Quando chegarem, não causarão nenhum dano e não haverá um filme de emergência sobre desastres. Eles estão se movendo com a sonda espacial Osiris Rex Da NASA, que o coletou após fazer um breve contato com o asteróide Bennu em outubro do ano passado. Os fragmentos, que são os primeiros desse tipo que a NASA já coletou, chegarão ao nosso planeta em 2023, e pousarão no deserto de Utah (Estados Unidos), protegidos por um recipiente de metal e retardarão sua queda por um pára-quedas.

Foi a missão OSIRIS-REx, uma das missões mais ambiciosas dos últimos tempos para a NASA Começado Em 2016, com o lançamento da Terra, a que se seguiu uma longa viagem de centenas de milhões de quilómetros até chegar a Benno em 2018. Foi escolhido o asteróide, com massa estimada em cerca de 70 milhões de toneladas e diâmetro máximo de 565 metros como o candidato ideal para reunir alguns de seus fragmentos úteis para descobrir coisas novas sobre esses corpos celestes.

No final de outubro de 2020, OSIRIS-REx conduziu uma manobra para se aproximar de Bennu e Tocá-la Por cerca de cinco segundos com seu braço mecânico. Ao fazer isso, ele teria liberado uma nuvem de nitrogênio para levantar detritos na superfície do asteróide, para coletá-los na parte inferior do mesmo braço mecânico.

A operação foi bem sucedida, mesmo que a sonda tivesse um pouco Exagerado Mais material foi coletado do que o esperado, complicando os processos subsequentes de introdução de detritos no contêiner que irão cair de paraquedas no solo.

A sonda permaneceu em Bennu por mais alguns meses, para observar e estudar o mesmo pequeno orifício causado pelo impacto de seu braço mecânico. Finalmente, na segunda-feira, 10 de maio, o OSIRIS-REx ligou seus motores para se afastar do asteróide e embarcar na jornada para a Terra. Para entrar em nossa vizinhança, a espaçonave criará duas órbitas diferentes ao redor do Sol, cobrindo uma distância total de cerca de 2,3 bilhões de quilômetros.

Nas proximidades de nosso planeta, OSIRIS-REx lançará um contêiner (SRC) com estilhaços, para que possa reentrar na entrada turbulenta em nossa atmosfera.

O SRC tem diâmetro máximo de 81 cm e altura de cerca de 50 cm, semelhante ao formato do tampo giratório.

Previsto para pousar em 24 de setembro de 2023 em Utah, ele será transportado com seu conteúdo raro para o Centro Espacial Johnson em Houston, Texas, onde a NASA guarda muitas das rochas lunares coletadas com as missões Apollo entre o final do ano. 1960 e início de 1970.

A NASA planeja disponibilizar aos pesquisadores cerca de um quarto do material coletado em Bennu, enquanto o restante será mantido para pesquisas futuras. A ideia é que nas próximas décadas novas ferramentas para conduzir análises sejam desenvolvidas com tecnologias que ainda não conhecemos e que podem fornecer novos insights e evidências científicas.

Depois de deixar sua carga útil, o OSIRIS-REx continuará a viajar no espaço interplanetário. Os planos da sonda ainda não estão totalmente claros, mas a NASA está confiante de que pode ser reutilizada para outra missão a um novo asteróide.