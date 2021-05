Scarlet Nexus, experimente o novo movimento da Bandai Namco

É quase uma espécie de mecânica defensiva automática, mas quando um título premium aparece no mercado Quadrinhos japoneses Há uma tendência de percebê-lo como um produto de categoria inferior a outros videogames do mesmo gênero. A natureza de tudo isso é provavelmente um choque, a ser buscado naqueles anos sombrios em que a indústria de jogos japonesa não foi capaz de se adaptar aos tempos, com algumas das casas mais importantes em desordem e uma massa de “made in Japan “produtos com valores de produção ridículos para encher as prateleiras. Lojas.

Agora, graças a Deus, a situação é completamente diferente, e os desenvolvedores japoneses estão de volta à produção de grandes jogos com invejável estabilidade … mas eles se deparam com a escolha de desistir da imagem ultra-realista em favor de Um visual mais básico (E é previsivelmente fácil para os programadores gerenciarem), muitos jogadores tendem a abordar certos anúncios com suspeita.

O fato de os trailers serem divulgados para Scarlet Nexus Não criou deslizamentos de terra massivos que devam estar ligados ao que foi dito acima: à primeira vista o jogo parecia ser a mistura usual de clichês manga shonen da categoria 4 e parecia que não havia elementos capazes de elevá-lo acima da concorrência. distância Teste por mais de três horas No entanto, podemos dizer que esses preconceitos desapareceram quase completamente e se os clichês não estivessem presentes por um lado, ficamos positivamente surpresos com muitas das características do novo por outro. O filho da Bandai Namco.