Bit Time é um jogo de computador baseado em Ethereum e NFT criado por Fortnite e autores do COD – Nerd4.life

Big Time Studios, uma equipe formada por veteranos da indústria que trabalharam em jogos como Fortnite, Call of Duty, Gears of War e League of Legends, estão trabalhando em um novo jogo chamado Grande momento. É um jogo de RPG de ação online para Computador Baseado em Ethereum e NFT. O jogo está programado para ser lançado em formato de acesso antecipado no primeiro trimestre de 2022, com um lançamento beta este ano.

Isto RPG de fantasia Que “começa na escola no fim dos tempos” dirigido por Albert Einstein. Os jogadores irão viajar no tempo para coletar itens experimentando batalhas históricas. A estrutura é semelhante à dos títulos World of Warcraft e Diablo, com o sistema de combate God of War e uma série de operações de saque geradas por procedimentos. O jogo incluirá um mundo dividido em três regiões, de masmorras procedimentais clássicas a uma cidade onde os jogadores se reúnem e mostram uns aos outros os objetos encontrados. Nada que afete a jogabilidade estará disponível para compra com dinheiro real. No entanto, haverá itens cosméticos.

Este último será vendido por meio de NFT, Ou seja, objetos digitais com identificação única gerenciados pela tecnologia blockchain. Os NFTs estão se tornando cada vez mais modernos nos campos das artes, esportes e música. Big Time Studios também quer apresentar aos jogadores este mundo com uma plataforma completa e fácil de usar.

“Em muitos jogos multijogador, vemos que cosméticos e couro são o que realmente afetam a economia do jogo. Se você adicionar uma escassez real e a capacidade de negociar esses ativos, acho que isso aumentará o desejo de comprar mais itens. E recolhê-los. Foi por isso que decidimos imediatamente. Não funcionava em um jogo que tinha qualquer tipo de componente do tipo “pague para ganhar” e incluía apenas componentes puramente cosméticos. ” Essas são as letras CEO Ari Milic Da Big Time Studios, que levantou $ 21 milhões de vários investidores.

