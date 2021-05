Mark Cerny impressionou com o entusiasmo dos desenvolvedores e com o uso do ray tracing – Nerd4.life

PS5 É um console que também é projetado com base em feedback e troca de informações com os desenvolvedores, conforme relatado várias vezes pelo gerente de projeto líder, Mark Cerny, Que recentemente disse que ficou muito impressionado comHamas Que os desenvolvedores acolheram com o novo console e também com o uso imediato de Rastreamento de raio.

Em entrevista publicada pela Wired, Cerny disse que buscou ativamente contato direto com ele Desenvolvedores, Principalmente com quem tem algumas anotações a fazer, pois nessas comparações ele encontrou sugestões básicas para o design de hardware.



Mark Cerny é o designer-chefe do PS5 da Sony

Um engenheiro de sistema da Sony mencionou como a diferença aumentou tanto Reclamar Sobre o gerenciamento de pipelines gráficos muito complexos na época do PS3, decepcionou alguns desenvolvedores de CPU do PS4, que estão um pouco abaixo das expectativas, mas disse não ter encontrado na prática Sem feedback negativo Para PS5.

O novo console da Sony recebeu “reclamações muito pequenas” dos desenvolvedores sobre qualquer opção menos envolvida ou nenhuma Gargalos lado de dentro. A recepção foi muito positiva por parte dos insiders, o que surpreendeu Cerny de uma forma claramente positiva.

Outro elemento de surpresa é derivado do traçado de raio: Cerny explicou como o PS5 foi construído com elementos de hardware que poderiam usar isso. Tecnologia gráficaMas ele não esperava que os desenvolvedores começassem a implementar o ray tracing assim logo a partir dos primeiros jogos no mercado: “Achei que o ray tracing estava começando a aparecer nos jogos. Segunda ou terceira geraçãoEle enfatizou: “Eu pensei que talvez entre os primeiros títulos, pode haver alguns jogos que poderiam nos fazer entender o potencial, o que nos faz pensar sobre a validade ou não de escolher implementar elementos de hardware caros para tal solução gráfica, mas até acabou com uma resposta muito positiva nos primeiros jogos, foi incrível. “

Recentemente, o presidente da Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, disse que já existem 25 jogos em desenvolvimento no PlayStation Studios para o PS5, com o console vendendo mais jogos do que o PS4 no lançamento.