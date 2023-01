Um novo capítulo em andamento, fortemente influenciado pela guerra na Ucrânia – Multiplayer.it

No post anunciando a disponibilidade do Metro Exodus SDK, a 4A Games também deu atualizações sobre seu próximo projeto em desenvolvimento e falou francamente sobre o próximo Metro Exodus SDK. Nova parte da série metro. Sem entrar em detalhes, o estúdio ucraniano falou sobre como a história contada no jogo é afetada pela invasão da Rússia, que já começou desde fevereiro de 2022:

“Até o próximo Subway muda para melhor. E não apenas por causa das circunstâncias em que nos encontramos. Nunca escondemos o fato de que a série Metro continha firmemente Pacífico e político. Claro, sempre quisemos mergulhar você neste mundo pós-apocalíptico, mas também há uma ótima história para contar. A guerra na Ucrânia nos levou a reavaliar o gênero de história do Next Metro. Todos os temas do Metro: conflito, poder, política, tirania e opressão, agora fazem parte do nosso dia a dia. Então decidimos recebê-los e trazê-los para o jogo com um novo propósito. É o mais importante para nós neste momento.”

Depois de descrever os aborrecimentos diários da vida no estúdio, o post continuou explicando: “Nossa ‘nova’ natureza… tempo de guerra Inevitavelmente, entraremos nas partidas que jogarmos”.

Daí as especificações para o desenvolvimento de um segundo projeto, sobre o qual praticamente nada se diz, exceto que está “perto dos nossos corações e dos seus”. Veremos o que é, e esperamos sobretudo que toda a equipa consiga ultrapassar estes momentos difíceis.