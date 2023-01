Top dos TOPs a um preço de baixo custo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Grande desconto de hoje na Amazon; O carro-chefe do momento pode ser levado para casa por um preço muito especial. A partir de € 1279,00 custa Apenas 957,99€ Com portes de envio incluídos. Entenda que a economia é bem alta, de 25% do valor de tabela. Os custos de envio estão incluídos e entrega imediata; Em poucos dias, o telefone estará em sua casa e você não terá que pagar um centavo a mais. No entanto, ao assinar o Amazon Prime, você também terá direito a assinar o Prime Video, plataforma de streaming de vídeo sob demanda da empresa.

Ao adquirir o smartphone neste site, você terá a possibilidade de devolução gratuita no prazo de um mês após a compra e, além disso, poderá adiar o pagamento em cômodas parcelas com a Cofidis ou com o sistema interno do site. Dulcis in fundo, tem garantia de dois anos com assistência técnica dedicada, ativa todos os dias, das seis à meia-noite.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: O melhor a um preço mais elevado

O Samsung Galaxy S22 Ultra 5G é o smartphone mais incrível de todos os tempos; Além de ser um telefone com fotos excepcionais, ele também é um valioso telefone comercial, graças à S Pen integrada. De fato, com este recurso derivado diretamente da série Galaxy Note, os usuários terão acesso a uma série de recursos adicionais que não são encontrados em nenhum outro dispositivo do mundo.

A tela é um painel Dynamix AMOLED 2X de 6,8 polegadas com resolução QHD+ e taxa de atualização variável de até 120 Hz. O processador, por outro lado, é um Samsung Exynos 2200 muito poderoso com GPU AMD, perfeito até para os jogos mais extremos .

A um preço de 957,99 euros Este dispositivo é essencial para os entusiastas. Apresse-se se você estiver interessado.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.