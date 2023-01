Vamos ver a data e hora oficiais – Multiplayer.it

O Xbox Developer Direct está chegando, mas não será o único evento desta semana. Vá de automobilismo De facto, poderá também contar com uma oferta totalmente personalizada, que é Ir mensalmente que será transmitido no 26 de janeiro de 2023 às 18h, horário da Itália. A duração prevista é de 90 minutos.

Lembre-se queDesenvolvedor do Xbox Live Em vez disso, será transmitido em 25 de janeiro de 2023 às 21h. Durante este show poderemos ver o Forza Motorsport, mas para uma visão mais completa teremos que esperar pelo evento mensal do Forza.

Como o Xbox Germany apontou, talvez erroneamente, no Developer Direct devemos ser capazes de descobrir Data de lançamento do Forza Motorsport E talvez uma sequência de jogo. Por outro lado, um evento dedicado poderia aprofundar o que vimos, revelar mais detalhes e possivelmente receber feedback direto dos desenvolvedores.

Como mencionado, o Uma parte do Forza Monthly é dedicada ao Forza Motorsport Deve durar cerca de uma hora e meia, enquanto de acordo com a prévia, o Xbox Developer Direct deve durar cerca de 44 minutos (não está claro se é com contagem regressiva ou não). Portanto, está claro que o segundo evento será muito mais aprofundado do que o primeiro e provavelmente será destinado aos fãs “hardcore” da série.

Por fim, lembramos que o Forza Motorsport deve estar disponível durante Primavera de 2023 no PC e Xbox Series X | S.. Como sempre, o jogo também estará disponível via Xbox Game Pass em ambas as plataformas. O jogo visa entregar gráficos 4K e 60 quadros por segundo no Xbox Series X com ray tracing, enquanto no Xbox Series S estamos falando de 60 quadros por segundo em 1080p.

Entre as novidades do jogo, a Turn 10 abordou pit stops, suprimentos e estratégias de corrida.