PlayStation 5, novo estoque à venda na GameStop em 22 de dezembro: como comprar

Você ainda está procurando por um? PlayStation 5? Portanto, tente não agendar amanhã à tarde, desde então Jim Stop Ela acaba de anunciar que colocará à venda um novo estoque de consoles.

com e-mail para assinantes de seu boletim informativo (também disponível online em este é o endereço), GameStop a fez saber disso A venda de novas ações do PlayStation 5 começará em 22 de dezembro. Horário exato não divulgado: o varejista se limitou a marcar um encontro com todos os interessados cru 16:00 No Canal Twitch GameStoopIT Novo episódio da GameStop TV de Kobe e Kafkanya com a convidada Gabriella Ciliberti. Na segunda parte da transmissão, será anunciada a possibilidade de compra ‘Muito poucas peças’ Online em www.gamestop.it através de um link dedicado.

Não está claro qual modelo PS5 estará à venda, como especifica a GameStop “A compra é reservada exclusivamente para proprietários de GS + e limitada a um console por cliente, compras múltiplas não serão processadas”. A venda continuará até que o estoque limitado se esgoteAlém disso, GameStop reserva-se o direito de cancelar todos os pedidos que incluam consoles que não tenham sido adquiridos de acordo com os métodos aplicáveis.