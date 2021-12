A Ilíada ainda é a mais barata? Veja como obter 150 GB em 5G a um preço incrível

Eliade Ainda tentando conquistar usuários, e para isso, ele decidiu fazer uma oferta durante o mês de dezembro que não tem muito par e nem tanto para volume de tráfego, mas acima de tudo Acesso à rede 5G por menos de 10. ele é chamado flash 150 e Você está autorizado a ter Bem primeira vez150 GB de dados por mês por apenas 9,99. Disponível para todos (novos usuários e usuários de todas as operadoras) e oferta também disponível Minutos e textos ilimitados E como todos os programas, também existe a possibilidade de nenhuma remodelação futura ou mesmo custos ocultos.

Iliad Flash 150: Veja como ativá-lo

flash 150 É permitido, dentro de um mês, usar Até 150 GB de dados de tráfego a serem explorados, mesmo sob a nova rede 5G Na Itália. Esta é uma excelente notícia, especialmente porque o preço é complementado por tudo o que costumamos encontrar nas ofertas da Ilíada, ou seja, chamadas ilimitadas e minutos de texto para todo o mês. E, como de costume, preço padrão: sOulu 9,99. o novo Flash 150 da Ilíada Pode ser ativado a tempo, ou seja, por enquanto, você ainda tem 20 dias para se inscrever.

150 piratas

Minutos ilimitados De chamadas para todos os números fixos e móveis nacionais

Mensagens ilimitadas para todos

150 GB Tráfego de dados 5G (se houver) com ponto de acesso incluído

Custo: 9,99 por mês

Conectadosou fazendo compras Onde ativá-lo:

Custo de ativação + cartão SIM:9,99

Obviamente, a oferta permite que você, durante a fase de ativação, obtenha todos os tipos de serviços relacionadosE falamos sobre isso também7 GB de dados em roaming na EuropaMas, claro, também minutos ilimitados de chamadas para telefones fixos e celulares internacionais com mais de 60 destinos fixos na Europa e para telefones fixos e celulares nos EUA e no Canadá. Além disso, existem também serviços ‘Call Me’, hotspot mas sem taxa de chamada, verificação de saldo residual e também um atendedor de chamadas.

Eliad Giga 80: A outra oferta em 7,99

Existe também a outra ofertaThe Iliad Giga 80O que permite aos usuários obter tudo ilimitado, como chamadas e SMS, mas com a capacidade de explorá-losAté 80 GB de transferência de dados. o preço? Apenas 7,99Isso significa que esta tarifa substitui o GIGA50 anterior, aumentando o pacote de tráfego de dados para o benefício do usuário.

Giga 80

Minutos ilimitados De chamadas para todos os números fixos e móveis nacionais

Mensagens ilimitadas para todos

80 GB Tráfego de dados 5G (se houver) com ponto de acesso incluído

Custo: 7,99 por mês

Conectadosou fazendo compras Onde ativá-lo:

Custo de ativação + cartão SIM:9,99

Ilíada: outras ofertas

próximo a isto Apenas áudio é sugeridoPermitindo que você faça chamadas ilimitadas, mas praticamente sem dados para navegar na Internet. Aqui está exatamente o que ele oferece:

voz humana

Minutos ilimitados De chamadas para todos os números fixos e móveis nacionais

Mensagens ilimitadas para todos

40 MB Para tráfego de dados dentro da rede 4G com a inclusão de um ponto de acesso

Custo: 4,99 por mês

Conectadosou fazendo compras Onde ativá-lo:

Custo de ativação + cartão SIM:9,99

E mais uma vez, Eliade, apresenta o antigo Giga 40Que, embora não seja mostrado ao vivo no site, ainda pode ser ativado.

Giga 40