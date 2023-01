A data de lançamento foi anunciada em um trailer de gameplay do Xbox Developer Direct – Multiplayer.it

Conforme programado, Arkane também esteve presente no evento Xbox Developer Direct para apresentá-lo Redfallaparece com A jogar trailers Finalmente, com um data de lançamento Até 2 de maio de 2023.

O vídeo demonstra vários elementos do jogo, começando com uma revisão Personalidades Jogáveis, cada um com suas próprias características e habilidades, e uma apresentação sobre a localização de Redfall, a ilha particular que é um lugar de aventura.

O jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG, que combina a dinâmica típica do gênero FPS com algumas características oferecidas pelas diferentes habilidades dos personagens, o que o transforma em um estilo híbrido de “Hero Shooter”.

No trailer, você também pode ver algumas seções do missões Da história, que nos leva por Redfall tentando restabelecer contatos com o mundo exterior, salvando os sobreviventes e em geral tentando escapar do pesadelo em que a ilha mergulha, repentinamente invadida por vampiros e criaturas das trevas de vários tipos.

Redfall pode ser jogado no modo single player, mas também no multiplayer cooperativo, sendo que este último parece particularmente adequado para o uso combinado das habilidades de diferentes personagens. A ilha inteira é um vasto mundo aberto que pode ser explorado livremente, com a capacidade de desbloquear gradualmente novos caminhos também graças à progressão do personagem.

Entre os diferentes cenários e situações de jogo, podemos ver um ninho, que é um dos locais mais perigosos de sempre, e outros locais onde ocorreram estranhas singularidades e eventos metafísicos associados à invasão sobrenatural.

Grande parte do vídeo também é dedicada a personalização Dos lutadores, cada um deles possui uma grande árvore de habilidades para progredir, atualizar e desbloquear novas habilidades, além de um enorme arsenal que pode ser profundamente modificado à vontade.

Vimos recentemente o preço do jogo e a atualização para a edição deluxe, lembrando assim que Redfall será lançado em 2 de maio de 2023 no PC e Xbox Series X | S, disponível no primeiro dia de Xbox Game Pass.