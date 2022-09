Meta defende a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft no Brasil – Nerd4.life

MetadeInc. O Facebook e o Instagram, mas também os espectadores do Meta Quest, ficaram do lado Microsoft comprar Activision Blizzard, perante as autoridades brasileiras de defesa da concorrência, que levantaram mais do que algumas dúvidas sobre o negócio. Mais precisamente, ele não vê o perigo de se tornar um monopólio, ao mesmo tempo em que torna a série Call of Duty exclusiva.

Meta falou sobre um mercado cada vez mais em expansão que oferece muitas possibilidades para quem quiser participar dele, incluindo modelos de negócios e tecnologias de acesso. Em suma, as barreiras de acesso ao mercado são cada vez menores, a ponto de só terem visto a entrada de muitos novos concorrentes nos últimos anos: Amazon Luna (2022), Netflix Games (2021), Google Stadia (2019) e Apple Arcade (2019) e Epic Games Store (2018), para citar alguns dos maiores nomes.

Em seguida, Meta apontou os nomes de várias editoras capazes de produzir títulos Triple A, como Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Embracer Group, Sony, Valve, Ubisoft e outras, que não se limitariam à aquisição, apesar da concorrência. . E mais.

Em suma, no momento, a única empresa que se interpôs no caminho da aquisição da Activision Blizzard é a Sony, que teme sofrer um duro golpe em seus negócios se a PlayStation perder a série Call of Duty, como o próprio Jim Ryan admitiu . .