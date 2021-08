O novo vídeo mostrou o mapa completo, é maior – Nerd4.life

Forza Horizon 5 Ela voltou para se mostrar hoje com um novo Veja um vídeo Dentro da série Let’s ¡Go! Com o quinto episódio que também revelou mapa completo Do novo jogo de corrida Playground, maior que o Forza Horizon 4.

Você pode ver o novo Let’s Go! No vídeo acima, que também mostra uma grande quantidade de Toque Não lançado para exclusividades de corrida de arcade no Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Para além das várias secções do jogo, que apresentam várias novidades e desenvolvimentos da série, uma parte do vídeo é também dedicada à apresentação do mapa.

Como sabemos, Forza Horizon 5 é definido em México, em uma área bastante extensa e construída de forma a abranger 11 biomas diferentes, o que deve garantir uma grande variedade de cenários e situações de jogo, além de um clima dinâmico capaz de alterar as condições da prova em diferentes momentos.

Você pode ver o mapa abaixo: É um conjunto denso de estradas que se estendem por dentro regiões diferentes. Entre estes podemos já distinguir à primeira vista o vulcão La Gran Caldera, que oferecerá uma zona montanhosa para corridas off-road, uma grande zona costeira com praias em Dunas Blancas, e uma zona mais tropical do outro lado.



Forza Horizon 5, aqui está o mapa oficial completo

No meio encontramos zonas rurais e mais montanhosas, bem como algumas zonas urbanas, aldeias e ruínas pré-colombianas, para que não percas nada. De acordo com relatórios da Playground Games, o novo mapa do Forza Horizon 5 deve ser 50% de largura De Forza Horizon 4, que já era bastante grande.