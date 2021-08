Xbox estará na Gamescom, Microsoft anuncia a data e hora da conferência

Xbox anunciou que participará da Gamescom, a nova edição (100% digital) da mais importante mostra europeia dedicada ao mundo dos videojogos, marcada para o final de agosto.

Microsoft fará show na Gamescom Programado para 24 de agosto às 19h00 (horário italiano), conduzido por Pars Lilly e Kate Yeager. A empresa está prometendo novos anúncios e atualizações para jogos já anunciados pelo Xbox Game Studios, bem como se concentrando em jogos e títulos de terceiros que chegarão ao PC e Xbox durante as festas de fim de ano. Haverá um espaço dedicado ao Game Pass, com novos anúncios relacionados às novidades das próximas semanas sobre o serviço de assinatura.

O show será transmitido no YouTube, Twitch, Facebook Gaming e Twitter em mais de 30 idiomas diferentes, a Microsoft menciona isso também Os jogos do Xbox também serão exibidos no evento inaugural da Gamescom Programado para ser realizado em 25 de agosto às 20:00Além disso, a partir de 26 de agosto, a Bethesda Germany apresentará uma semana de transmissões no Twitch.

casa redmond É assim que confirma a sua tradicional presença no evento europeu de agosto, uma forma de nos aproximarmos dos fãs do nosso continente e levarmos as novidades que chegam à Xbox também ao público europeu, só temos de esperar alguns dias para saber mais.