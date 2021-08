Detalhes sobre os modos de qualidade e desempenho para PS5 e Xbox Series X – Nerd4.life

jogadoras PS5 e Xbox Series X | s Você será capaz de jogar luz da morte 2 Com dois modos gráficos diferentes: Modo de qualidade e modo de desempenho. Como os nomes sugerem, o primeiro se concentra em garantir a melhor renderização visual possível, enquanto o segundo se concentra na taxa de quadros.

Em uma entrevista recente com MP1stO designer-chefe da Techland, Piotr Pawlaczyk, explicou que o modo de qualidade Dying Light 2 no PS5 e Xbox Series X contará com o uso de traçado de raio, bem como efeitos volumétricos e elementos de pós-processamento de alta qualidade. Em vez disso, o modo de desempenho sacrifica o impacto visual para garantir mais fluidez graças ao 60 quadros por segundo. Xbox Series X | S e PC também podem ativar a taxa de atualização variável.



luz da morte 2

Considerando que estamos falando de um título em primeira pessoa com fases de ação emocionantes, é provável que muitos optem por mais fluidez ao invés do visual. Em qualquer caso, não está claro o que podemos esperar dos dois modos no Xbox Series S, mas os desenvolvedores provavelmente divulgarão mais detalhes sobre isso nos próximos meses.

Dying Light 2 Permanece Humano Estará disponível a partir de 7 de dezembro para PS5 e Xbox Series X | S e PC. Se você perdeu, Techland lançou um trailer dedicado aos monstros assustadores que teremos que enfrentar no jogo.