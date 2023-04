Horizon Forbidden West: Burning Beaches é bombardeado com críticas negativas por estar ‘muito acordado’

De uma forma completamente previsível, infelizmente, com avaliações de usuários abertas a Horizon Forbidden West: Burning Shores Os clássicos também apareceram Bombardeio de críticas negativas devido a esta Conteúdo considerado “muito acordado”.

Enfrentando uma classificação média dos críticos que atualmente está em 81 com base em cerca de duas dezenas de avaliações, confirmando a classificação positiva das primeiras análises, o Metascore relatou aos usuários uma preocupação preocupante. 4.8Porque a maioria das críticas são negativas.

Embora tenha havido algumas críticas mais razoáveis ​​​​à construção da história e variedade de eventos, muitos comentários de usuários se concentram no título sexual de Aloy, dada a revelação que veio do que aconteceu com o protagonista na nova expansão (o que é um spoiler , caso não reproduza, então clique no link por sua conta e risco).

Uma parte significativa das críticas negativas critica a mudança do jogo em direção à causa LGBTQargumentando que os desenvolvedores queriam inserir uma agenda política em Horizon Forbidden West e impulsionaram a questão LGBT ao introduzir elementos relacionados a isso, de forma mais ou menos contundente.

Entre elas estão várias alegações Anúncio Wake up tende a perder as críticas mais razoáveis ​​e em nenhum momento as avaliações com nota ‘0’ se tornam a maioria, como costuma acontecer nesses casos.

Enquanto isso, nas últimas horas, parece que o código das Estatuetas Pangea está faltando em italiano, você pode lê-lo neste endereço.