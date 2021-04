Returnal está jogando no PS5 ao vivo hoje no Twitch, junto com a iniciativa do Dia da Terra – Nerd4.life

RetornarO novo protagonista exclusivo do PS5 será Viva hoje Tudo 11:00 No Canal Twitch da Multiplayer.itEm que o interessante jogo de Housemarque será jogado por Francesco e Pierpaolo.

O jogo em questão é uma espécie de título estranho: é um Atirador na terceira pessoa Com uma configuração de ficção científica ajustada para um chassi parecido com o de Elmarog, com as repetidas mortes do herói uma parte do loop do jogo, que é repetido constantemente, mas sempre diferente, e revela coisas novas.

O edifício é interessante e parece ser o novo endereço da Housemarque para PS5 Você o torna ótimo, considerando também o que emergiu da nova experiência de retorno que Francesco postou nessas horas. Além disso, é um jogo que possui uma atmosfera mista Entre a ficção científica e o terror, Por isso, mal podemos esperar para ver as reações ao vivo da dupla de Francesco e Pierpaolo, pessoas com elementos desse tipo que mostraram erupções e reações absolutamente incríveis.



Returnal é um jogo de tiro em terceira pessoa tipo roguel com elementos de ficção científica e terror

O um programa Hoje em Multiplayer.it o canal Twitch é muito rico: começamos às 10:00 com o clássico Pausa para o café, Em seguida, continua direto às 11:00, praticamente sem interrupção, no local com Jogo ao vivo De volta, então a manhã estará cheia de energia.

Além disso, hoje está acontecendoDia da TerraOu Dia da Terra 2021, nesta ocasião, propomos a iniciativa ambiental que lançamos para a Semana do Clima Positivo: Usaremos Plataforma de ecologistas para cada Transferência de assinaturas recebidas para árvores plantadas, O que também os tornará campeões de uma bela iniciativa de apoio ao meio ambiente. Em 23 de abril de 2021, converteremos todas as assinaturas de nosso canal Twitch em árvores plantadas remotamente em um projeto de reflorestamento em todo o mundo, onde plantamos 10 árvores por assinatura e 20 por assinatura concedida a outro usuário.

