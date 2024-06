A última função adicionada faz os usuários sonharem

Gmail, são semanas de grandes mudanças no serviço Google: a chegada de uma nova função que faz sonhar os usuários.

Desde a sua criação, o Google revolucionou o mundo ao lançar excelentes serviços e excelentes produtos. Mountain View Company, fundada antes dos anos 2000, Cresceu significativamente ao longo dos anos Então ele se torna um verdadeiro gigante. A empresa lançou aplicativos como o Google Drive (que serve para organizar melhor o trabalho), o Google Fotos (cada foto que passa pelo smartphone vai parar nesse “contêiner”) e o Gmail (um ótimo serviço de envio e recebimento de e-mails).

Quando foi lançado em abril de 2004, muitos esperavam que fosse uma piada de primeiro de abril. Um serviço semelhante foi, naquela época, verdadeiramente revolucionário: porém, a versão beta foi publicada apenas em 7 de julho de 2009. Hoje em dia, este serviço está integrado ao Drive e ao Google Fotos: Big G oferece aos usuários 15 GB de espaço. Se expirar, você corre o risco de um grande banimento e existe a possibilidade de os e-mails não serem enviados ou recebidos. Para evitar isso, o usuário tem duas opções: liberar espaço imediatamente ou adquirir alguns gigabytes adicionais utilizando os pacotes disponibilizados pela empresa. Enquanto isso, acessei o Gmail Outra novidade INCRÍVEL: Finalmente, um recurso interessante foi adicionado (a propósito, Você sabe como ativar esse recurso incrível nos mapas?).

Gmail, outro novo recurso incrível: a funcionalidade adicionada mais recente faz os usuários sonharem

Outra novidade excepcional no Gmail: o serviço Google é constantemente atualizado pela empresa americana. O serviço analisará o conteúdo dos e-mails recebidos e decidirá se os colocará em um arquivo ou não Categoria “Atualizações”.Esta categoria inclui e-mails importantes contendo confirmações, recibos, faturas e mensagens que requerem muita atenção dos usuários. A categoria “Atualizações” será exibida em destaque na interface, pois tais e-mails requerem uma resposta imediata.

Na primeira vez que a classificação ocorrer, os usuários receberão um banner introdutório que explica passo a passo como ela funciona. Em qualquer caso, os usuários poderão tomar uma decisão Para deixar esta função ativa ou desativá-la. A Big G continua deixando um alto grau de customização ao usuário, que pode, portanto, decidir se mantém ou não as inovações de acordo com suas necessidades. Atualmente, esta funcionalidade não está ativa para todos, mas apenas para algumas contas do Workspace. Por isso, o Gmail continua se atualizando: obviamente essa inovação simplifica o uso do aplicativo pelos usuários que irão gerenciar os e-mails com mais cuidado.