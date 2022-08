Descubra 3 ideias de automação residencial

A Vimar, uma empresa italiana com sede em Marostica, permite-nos tornar a iluminação doméstica inteligente e combiná-la com outras funções de automação residencial, como a gestão de toldos, estores e sistema de alarme. No catálogo da Vimar não faltam luzes de sinalização LED, fontes luminosas e luzes de emergência, todas soluções pensadas para o nosso conforto e segurança. Se quiser saber mais, leia o artigo em que vamos percorrer o maravilhoso mundo das lâmpadas Wi-Fi Vimar!

Galeria

Wemaré uma empresa líder em engenharia civil, destacando-se no setor de automação residencial por fornecer produtos de alta qualidade a preços competitivos em relação aos concorrentes. Quanto aoiluminação inteligenteIsso é inteligente, o Vimar oferece muitas opções. A maneira mais simples é arquivar sistema plug and play, que permite transformar um sistema tradicional substituindo-o por chaves inteligentes Capaz de gerir luzes e persianas de uma forma totalmente inovadora.

Mas quem quiser integrar todas as funções (automação, anti-intrusão, videoporteiro, câmaras, etc.) Sistema B-Mi. O que permite que a gestão abarque Eixo central. Existe claramente o direito de gerenciar tudo usandoAplicativo de relógio Vimar. Entre as várias funções que podemos controlar remotamente, encontramos:

Personalização até 16 cenários ;

; Verifique o estado de A partir de Luzes e os deuses Cargas conectadas Eu luto

A partir de e os deuses Eu luto exibição de consumo de casa.

Existe também uma vasta gama de soluções estéticas para painéis, controladores e interruptores. começa de Linha de base Mas eu majoritariamente luxo ícone, A partir de contemporâneo arco majoritariamente ideia clássica. Vamos primeiro ver como funciona a iluminação Vimar e dar uma olhada em alguns úteis As luzes Wi-Fi estão no extenso catálogo da Vimar.

Como funciona a iluminação inteligente Vimar

As luzes Wi-Fi da Vimar precisam de um hub para funcionar. Este dispositivo permite a gestão simultânea de todos os pontos de iluminação da casa através de uma rede Wi-Fi. Isso pode consistir em clássicos Portão de Weimarque custa cerca de 80 euros, mas também é possível prescindir dele se já o tiver eixo com protocolo Zigbee. Neste caso pode para explorar qualquer dispositivo compatível, Amazon Eco Plus por exemplo, Como uma ponte para a Internet.

Todos os dispositivos Vimar beneficiam de conexão Bluetooth 5.0Isso permite que os controladores de RF operem sem a necessidade de fios e baterias. Para completar a iluminação inteligente, ainda precisamos de dois dispositivos: i transformadoresque é usado para gerenciar pontos de luz individuais, e Motores, que permite enviar e executar comandos. Ambos os gatilhos e adaptadores Está equipado com LED RGBque monitoriza o seu estado, consumo e uma Conexão de teste grátispermitindo o emparelhamento com outros dispositivos, como sensores climáticos e dispositivos antifurto, para criar cenários.

EU ‘Instalações Será alimentado por A eletricista qualificado Através do Vimar View Pro. Ele irá proceder ao emparelhamento dos dispositivos (via emparelhamento bluetooth), conecte-os ao portão ou outro hub e configure-os sala a sala conforme necessário. Outro processo que o instalador realiza, dependendo de nossas necessidades, é a formação de limites predefinidos de consumo de energia.

Uma vez que todos os pontos de iluminação estejam conectados, eles podem ser gerenciados através deAplicativo Vimar View que também temos a possibilidade de ler o consumo e Criar cenários predefinido, por exemplo, lo cenário de saída por Abaixe as persianas e apague as luzes com um comando. A maior vantagem de um sistema de iluminação inteligente é controle de vozDeste ponto de vista, a Vimar é inigualável. Vimar . interfaces de automação residencial Na verdade com Os principais assistentes de voz: Google Home, Amazon Alexa, Apple Home Kit.

1. Luz noturna LED Vimar Crepúsculo

lá Luz Noturna LED Vimar Ele tem Aparência sólida e compacta Que se adapta facilmente a qualquer tipo de ambiente. o dispositivo deve ser conectado a uma tomada; Uma vez que você chama Funciona graças ao sensor afterglow que liga a fonte de luz quando a quantidade de luz na sala diminui e a desliga quando o nível de luz volta ao normal.

para ele Duração estimada (50.000 horasFaz uma lâmpada ideal para o uso diário. ele é Adequado para iluminação Qualquer cômodo da casa O quarto das criançasO desengatarO garagem ou o Sacada.

2. Vimar . sensor de movimento aurora infravermelho

este aparelho útil especialmente em pontos de cruzamento Como quartos sob escadas, escadas e corredores. Sua ignição é regulada por um detector de movimento que sinaliza a passagem de pessoas ou animais. Também fornecido com sensor de luz Que acende quando o nível de luz é baixo e pode ser ajustado com o aparador frontal.

muito útil função de temporização permitindo que você Desligar a luz automaticamente, se não detectar presença na sala, após um período de tempo que pode variar de cerca de 15 segundos a 10 minutos. É adequado para qualquer ambiente e pode ser instalado na parede. ele é Disponível nas linhas apartamento (branco) e idéia (antracite).

3. Lanterna com tomada de carregamento Vimar

lá Tocha Vimar 230 volts Isso é muito Útil em caso de falta de energia Pode ser usado como iluminação auxiliar em caso de falta de energia. pode ser instalado Parede Mas se necessário Destaca-se e funciona como uma lanterna portátil. Graças à alça de ombro e à alça de metal sólida, produz relaxante E a fácil. Deve necessariamente ser combinado com painéis e interruptores da série civil. Disponível na série . Mas eu (branco e prata) E idéia (cinza).

Pode iluminar discretamente qualquer ambiente, Ele é instalado em uma tomada de parede normal Opera duas unidades. Se estiver totalmente recarregado, uma vez desconectado da tomada, pode conterindependência dos arredores oito horas.

Galeria de ideias e fotos das lâmpadas Vimar Wi-Fi

Neste artigo, reunimos as melhores soluções de iluminação inteligente da Vimar. Dê uma olhada na galeria abaixo para ver os diferentes modelos de perto.