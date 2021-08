Ilíada, você pode mudar seu preço: aqui está o truque

Alterar os preços com o Iliad se tornou um dos desafios mais urgentes para os usuários em todo o país; tecnicamente falando, não pode.

Se falarmos sobre A Ilíada Levamos em consideração a história e trajetória da empresa, a operadora de telefonia que literalmente revolução sistema de telefonia móvel. Gerente independente com sua própria oferta de taxa fixa, realmente barrada, oferecendo um serviço rápido e eficiente e taxas muito baratas, apesar do que você realmente esperaria Combinado progresso. O defeito permanece na taxa de variação.

Um fator de muitos Cliente Eles reclamaram ruidosamente ao longo dos anos de que isso era verdade. A impossibilidade de alterar o preço e passar para uma taxa mais favorável. Porém, se a contemplarmos, essa dinâmica também pode fazer parte do preço impedidoÉ certo, portanto, que deixaremos de pagar nossas mensalidades. Mas a forma de contornar este bloqueio, Vamos chamá-lo Portanto, ele existe e nem pode ser definido como complexo.

A Ilíada, a chamada triangulação para permitir ao cliente alterar a taxa

Tecnologia tentando mudar alteradas, tudo é muito fácil. Basta juntar-se ao novo show show Administração Resumindo, saia da Ilíada, mas apenas temporariamente. Então, com o tempo, retorne à própria Ilíada com a exposição informativa que havíamos planejado. Todo o processo é fácil, a única desvantagem irritante, talvez, no número operações Para fazê-los, mas em tudo é fácil.

em um enquanto Espaço para apresentações da Ilíada, consideradas as melhores do verão no cenário nacional. Giga 120 e Giga 80. Chamadas ilimitadas para ambos os perfis, a única diferença é o número de GB disponíveis, especificamente 120 e 80, nas taxas de 9,99 e 7,99 euros por mês, não é muito ruim.

O que de acordo com muitos Cliente Representa um limite que não pode ser ultrapassado e para outros é um fator facilmente contornável. Troca de diretor, fica uns dias e depois volta para a Ilíada, nada mais simples, nada mais rápido. Enquanto isso, o mercado impõe suas regras, e a Ilíada surge mais uma vez como o líder finalCom suas ofertas incríveis e eficiência de rede altamente competitiva.