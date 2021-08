WhatsApp, Novo Alarme: Não abra esta mensagem!

WhatsApp, não está claro como pode se tornar perigoso, essa mensagem cada vez mais frequente também chegou à Itália

Não é uma mensagem para a pessoa errada, é enviada para muitas pessoas aleatoriamente, mas devemos ter cuidado. A última anomalia relatada por usuários O WhatsApp, está recebendo mensagens estranhas que não parecem ser direcionadas ao usuário que as está recebendo.

Na prática, as inúmeras denúncias que chegaram antes de 15 de agosto e que duraram entre 14 e 16 de agosto, falam de mensagens que chegam no WhatsApp de números desconhecidos e, às vezes, de estrangeiros, que perguntam como vão as férias.

Você pode pensar que está errado, mas a coisa se expande e parece ter forma precisa, então não há problema em suspeitar. É difícil entender o propósito de algumas dessas mensagens, mas para outras, é direto. Na verdade, muitos deles têm um link para clicar para atualizar o aplicativo, mas, na realidade, o link se tornará, como de costume, um esquema de link.

WhatsApp: É melhor você ignorar esta mensagem

Os textos são geralmente em inglês e o destinatário é questionado sobre as férias de verão. algo como: “Ei, como vai no Canadá?”, o que leva o destinatário a imaginar que alguém estava errado. Essas mensagens no aplicativo do Facebook geralmente vêm de perfis que exibem a imagem de uma mulher asiática. Mas existem muitos.

Em qualquer caso, você nunca deve baixar nenhum arquivo de lá e nunca clicar em nenhum link. Na verdade, além de ignorar completamente a mensagem, também seria uma boa ideia denunciá-la. Como mencionado anteriormente, esta série parece muito estranha no momento e ainda não é compreendido quais são os reais propósitos dos golpistas, mas os relatórios estão ficando cada vez mais altos.

Enquanto isso, foi confirmado que esse tipo de fraude também atingiu a Itália: muitos escrevem em redes sociais como o Twitter. Agora que conhecemos os padrões e as táticas das tentativas de golpes, é fácil saber quais mensagens não devem ser respondidas. O bug falso é outro perigo de mídia social e aplicativos de mensagens.