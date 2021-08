2021 Xbox Standalone Console Exclusivo ainda esperado, novidades em breve – Nerd4.life

ginkgo, um título indie interessante foi anunciado pela Thunderful Games e um anúncio Image & Form foi nomeado esclusiva console por Xbox Series X | S, Xbox One E o PC, ele desapareceu um pouco do radar desde o seu anúncio até hoje, o que levantou temores de um possível atraso, mas parece que essa possibilidade foi rejeitada pelos desenvolvedores, que confirmaram que o jogo Ainda esperado para 2021 Que mais notícias estão a caminho.

Tudo o que temos, agora, é um entrelaçado tweet De acordo com o relato oficial da equipe de desenvolvimento, mas pelo menos parece bastante claro sobre a possibilidade de atrasar o jogo ou não, tendo em vista que os desenvolvedores se dizem muito confiantes na saída em 2021.

Quando questionado se The Gunk ainda está agendado para este ano, Thunderful Games respondeu: “Sim, é! Outros As informações virão em breve“Portanto, é provável que no próximo período, detalhes e talvez até mesmo novo material surjam sobre este título em particular, que foi apresentado com um trailer durante o Xbox Game Show do ano passado.

lixo é Aventuras de ação no personagem Terza Que nos vê participando de um mundo estranho e estranho, no qual enfrentamos muitas ameaças e desafios para completar, incluindo batalhas e quebra-cabeças para resolver, enquanto descobrimos os mistérios de um planeta esquecido, e também tentamos salvá-lo.

A principal tarefa é salvar o planeta moribundo de um parasita estranho O líquido chamado “The Gunk” está, na verdade, tentando devolvê-lo à sua antiga glória. Gunk é uma ameaça de combate e um recurso a ser explorado, já que o protagonista pode absorver slime e usá-lo de várias maneiras, bem como manipular o ambiente ao redor e recorrer à indústria em busca de ferramentas adicionais para a aventura.