O trem falha quando Call of Duty Vanguard chega – Nerd4.life

Zona de guerra do Call of Duty. Chamada à ação, como sabemos, sediará um evento de apresentação para Call of Duty: Vanguard, que é o próximo capítulo da série principal de jogos da Activision, e os primeiros movimentos começam a aparecer no mapa de Verdansk, começando com acidente de trem.

O trem que atravessa bate Mapa de Verdansk خريطة Foi um evento frequentemente citado em rumores anteriores ao anúncio oficial de Call of Duty: Vanguard da Activision, e agora nos encontrando na véspera do evento, agendado para amanhã, 19 de agosto de 2021, é natural que finalmente aconteça.

EU ‘Mostrar evento Call of Duty: Vanguard dentro de Call of Duty Warzone está programado especificamente para amanhã às 19:30 na Itália e os preparativos começam a se desenrolar, aguardando o tempo exato de ataque para o evento ao vivo.

Neste momento, o comboio parou em Verdansk, que desde a chegada da quinta temporada continuou a correr em círculos ao longo do mapa, proporcionando um sistema veloz entre as diferentes regiões, após colidir com uma atmosfera misteriosa. terraplenagem Dentro de um túnel.

No momento, não há muitos outros detalhes sobre esse assunto, além de um trem destruído e em chamas ainda perto dos trilhos, mas tudo o que resta é esperar até amanhã à tarde para o evento de apresentação do novo capítulo. Nesse ínterim, sabemos que isso oferecerá recompensas exclusivas; portanto, além da curiosidade, há outro motivo para se envolver.

Depois de muitos rumores e vazamentos, Call of Duty: Vanguard foi oficialmente anunciado com um teaser trailer da Activision.